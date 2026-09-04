Fabián Bustos habló de la dirigencia de Millonarios y cómo salió a horas del clásico

Fabián Bustos, quien recientemente dejó de ser el director técnico de Millonarios, habló sobre su salida del equipo y cuestionó la manera en la que la dirigencia toma algunas decisiones. En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador argentino aseguró que el club tiene una buena administración económica, pero consideró que en determinados asuntos se prioriza más la mirada empresarial que las necesidades propias de un equipo de fútbol.

Bustos comenzó explicando que la forma en la que se produjo su salida le resultó difícil de comprender, especialmente porque, según su análisis, los resultados del equipo mostraban una evolución. El técnico reconoció que había aspectos futbolísticos por corregir, pero defendió el trabajo realizado durante su ciclo.

El entrenador fue particularmente crítico con el procedimiento utilizado para comunicarle su salida. Relató que, después de la práctica, recibió la noticia de que no dirigiría el partido siguiente y que posteriormente el presidente Enrique Camacho se presentó para oficializar la decisión. Al día siguiente, además, recibió una llamada de Gustavo Serpa en la que, según contó, hubo una disculpa por la manera en que se había manejado la situación.

“Para mí se manejó muy mal, como se manejan muchas cosas en la institución”, afirmó Bustos, antes de destacar que su inconformidad no estaba relacionada con la parte económica del club. Por el contrario, aseguró que Millonarios está “muy, muy bien administrado en la parte económica” y que los trámites relacionados con su salida se desarrollaron correctamente.



“Muchas veces yo siento que el club es muy lindo, pero que se mira más lo administrativo que lo futbolístico”, agregó.



El principal error del equipo

Para Bustos, ese sería uno de los principales problemas de la institución: “El mayor error que tiene la institución es que hay muchas cosas que no se manejan como un club de fútbol, sino como una empresa”, sostuvo en los micrófonos de Blog Deportivo.

El argentino explicó que su experiencia en diferentes equipos de Sudamérica le permite comparar la manera de gestionar este tipo de situaciones. Recordó que dirigió clubes importantes de Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y Colombia, y señaló que, a su juicio, una determinación como la que terminó con su ciclo debería ser consensuada y manejarse de una manera diferente.

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Además, Bustos descartó que los directivos le hubieran impuesto jugadores durante su etapa al frente de Millonarios. Según explicó, las incorporaciones fueron solicitadas por su cuerpo técnico y posteriormente consensuadas con la institución.

Finalmente, separó sus críticas a la dirigencia de la llegada de Alberto Gamero, quien asumió nuevamente el cargo. El argentino insistió en que el samario no tiene responsabilidad en lo ocurrido y lo calificó como “un gran profesional”.