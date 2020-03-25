Blu Radio Enrique Camacho
Dura confesión de presidente de Millonarios: "No se me ha aceptado la renuncia"
El presidente "dio la cara" ante los malos resultados que ha tenido el equipo en este inicio del segundo semestre del 2025 y explicó el rumbo de la institución.
El mensaje del presidente de Millonarios a representante de Néiser Villarreal, ¿se queda?
El presidente embajador también añadió que el proceso de "fidelidad" de cada jugador joven con Millonarios depende de cada deportista.
Enrique Camacho cuenta por qué no llega David Ospina a Millonarios: "Se intentó"
El rumor de un posible salida de Álvaro Montero de Millonarios obligó al equipo a buscar un plan B, que apareció el nombre de David Ospina y quien finalmente no llegará a Bogotá.
Wuilker Faríñez no es prioridad en Millonarios: "Tenemos ya cuatro porteros"
Pese que se dijo que el portero Wuilker Faríñez ya tenía definido su futuro en Millonarios, Enrique Camacho y Alberto Gamero dijeron que por ahora no es una prioridad, sino que están a la espera de su situación en Lens.
Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional tras supuesta división en el camerino
El paisa Leonel Álvarez incluso le envió un mensaje de apoyo a Dorlan Pabón, quien falló el penal contra Millonarios y generó una polémica con el entrenador Paulo Autuori al temrino de la final.
Millonarios recibió carta de felicitaciones por parte de la Fifa tras obtener la Liga BetPlay
No terminan las buenas noticias para Millonarios, que ahora es felicitado por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que reconoció el título como el fruto del trabajo en el equipo.
Nacional vs. Millonarios: cinco datos que tiene que saber antes de la final de la Liga BetPlay
Este miércoles, 21 de junio, se jugarán los primeros 90 minutos en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios en búsqueda de la estrella de mitad de año.
Larga fila en el Movistar Arena para comprar boletas para el partido Millonarios-Nacional
Pese a que Millonarios anunció que se agotaron las boletas, algunos hinchas llegaron al Movistar Arena con la esperanza de conseguir un puesto en la gran final.
Millonarios se enfrentará a Crystal Palace en duelo amistoso de verano
En Estados Unidos, Millonarios y Crystal Palace se medirán en un duelo preparativo con miras a la próxima temporada.
Video: “Me dejé llevar de las emociones”, las disculpas del hombre que agredió a Daniel Cataño
El hombre, que pasó la noche en un calabozo por golpear al jugador de Millonarios Daniel Cataño, pidió a los aficionados del fútbol no dejarse llevarse por las provocaciones y presentó disculpas a los asistentes al Murillo Toro.