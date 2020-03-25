Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Blu Radio  / Enrique Camacho

Enrique Camacho

  • Enrique Camacho, presidente de Millonarios.jpg
    Enrique Camacho, presidente de Millonarios //
    Foto: Millonarios
    Fútbol Colombiano

    Dura confesión de presidente de Millonarios: "No se me ha aceptado la renuncia"

    El presidente "dio la cara" ante los malos resultados que ha tenido el equipo en este inicio del segundo semestre del 2025 y explicó el rumbo de la institución.

  • Presidente de Millonarios Enrique Camacho y el jugador Néiser Villarreal
    Presidente de Millonarios Enrique Camacho y el jugador Néiser Villarreal
    Foto: AFP y Millonarios
    Fútbol Colombiano

    El mensaje del presidente de Millonarios a representante de Néiser Villarreal, ¿se queda?

    El presidente embajador también añadió que el proceso de "fidelidad" de cada jugador joven con Millonarios depende de cada deportista.

  • David Ospina estaría cerca de llegar a Millonarios.jpg
    David Ospina estaría cerca de llegar a Millonarios //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Enrique Camacho cuenta por qué no llega David Ospina a Millonarios: "Se intentó"

    El rumor de un posible salida de Álvaro Montero de Millonarios obligó al equipo a buscar un plan B, que apareció el nombre de David Ospina y quien finalmente no llegará a Bogotá.

  • Wuilker Faríñez Foto AFP.png
    Wuilker Faríñez/
    Foto AFP
    Fútbol Colombiano

    Wuilker Faríñez no es prioridad en Millonarios: "Tenemos ya cuatro porteros"

    Pese que se dijo que el portero Wuilker Faríñez ya tenía definido su futuro en Millonarios, Enrique Camacho y Alberto Gamero dijeron que por ahora no es una prioridad, sino que están a la espera de su situación en Lens.

  • Leonel Álvarez.jpg
    Leonel Álvarez //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional tras supuesta división en el camerino

    El paisa Leonel Álvarez incluso le envió un mensaje de apoyo a Dorlan Pabón, quien falló el penal contra Millonarios y generó una polémica con el entrenador Paulo Autuori al temrino de la final.

  • Millonarios campéon.JPG
    Millonarios campeón del FPC.
    Foto: Twitter @MillosFCoficial.
    Fútbol Colombiano

    Millonarios recibió carta de felicitaciones por parte de la Fifa tras obtener la Liga BetPlay

    No terminan las buenas noticias para Millonarios, que ahora es felicitado por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que reconoció el título como el fruto del trabajo en el equipo.

  • Nacional vs. Millonarios.jpg
    Nacional vs. Millonarios //
    Foto: Twitter @nacionaloficial y @MillosFCoficial
    Fútbol Colombiano

    Nacional vs. Millonarios: cinco datos que tiene que saber antes de la final de la Liga BetPlay

    Este miércoles, 21 de junio, se jugarán los primeros 90 minutos en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios en búsqueda de la estrella de mitad de año.

  • Fila en Movistar Arena.jpg
    Fila en Movistar Arena //
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Larga fila en el Movistar Arena para comprar boletas para el partido Millonarios-Nacional

    Pese a que Millonarios anunció que se agotaron las boletas, algunos hinchas llegaron al Movistar Arena con la esperanza de conseguir un puesto en la gran final.

  • Millonarios vs. Crystal Palace.jpg
    Millonarios vs. Crystal Palace //
    Fotos: Twitter @MillosFCoficial y AFP
    Fútbol

    Millonarios se enfrentará a Crystal Palace en duelo amistoso de verano

    En Estados Unidos, Millonarios y Crystal Palace se medirán en un duelo preparativo con miras a la próxima temporada.

  • agresorDanielCatañojpeg
    Hombre que agredió a Daniel Cataño.
    Foto: captura de pantalla video Twitter @elrincondelvinotinto.
    Fútbol

    Video: “Me dejé llevar de las emociones”, las disculpas del hombre que agredió a Daniel Cataño

    El hombre, que pasó la noche en un calabozo por golpear al jugador de Millonarios Daniel Cataño, pidió a los aficionados del fútbol no dejarse llevarse por las provocaciones y presentó disculpas a los asistentes al Murillo Toro.

