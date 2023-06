Nacional vs. Millonarios: cinco datos que tiene que saber antes de la final de la Liga BetPlay

El duelo entre Atlético Nacional vs. Millonarios es uno de los más importantes de la historia del fútbol colombiano. Verdolagas y embajadores llevan una rivalidad de años por diversas situaciones que se han vivido entre ambas instituciones. Desde este miércoles, 21 de junio, por primera vez en la historia, verdes y azules se juegan una estrella del balompié nacional.

Previo a la gran final de la Liga BetPlay 2023-I, las miradas del mundo del fútbol están en Atlético Nacional y Millonarios; por eso, en Blu Radio le contamos cinco datos de esta rivalidad que usted tiene que saber antes de la serie de 180 minutos por la estrella de mitad de año.

Nacional vs. Millonarios, ¿quién tiene la paternidad?

Desde la aparición de la Dimayor y el fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en 285 oportunidades. La "paternidad" en duelos ganados la tiene el cuadro embajador con 108; mientras que, los verdolagas han conseguido 83 victorias. Verdes y azules han empatado en 95 empates y con 421 goles marcados por los primeros y 351 por los segundos.

Respecto a títulos la historia es otra, pues la delantera la tiene Atlético Nacional al ser el club más galardonado del país. Los verdolagas tienen en su palmarés 32 títulos -17 ligas, 5 copas, 3 superligas, 2 interamericana, 2 merconorte, 2 Libertadores y 1 Recopa-. Por su parte, Millonarios es el segundo con más preseas en Colombia (19): 15 ligas, 2 copa, 1 superliga y 1 merconorte.

Jugadores que han jugado en Nacional y Millonarios

A lo largo de la historia por ambos clubes han pasado jugadores de gran trayectoria nacional e internacional, por lo que es imposible que no hayan cruzado en ambas camisetas. Esta es una lista de los jugadores y entrenadores más destacados con ambas casacas:



Rene Higuita

Óscar Córdoba

Efraín Sánchez

Rubén Darío Bustos

Francisco Zuluaga

Román Torres

Gerardo Bedoya

Deiver Machado

Rafael Robayo

Gabriel Jaime Gómez

Elkin Blanco

Santiago Escobar

Norberto Peluffo

Shérman Cárdenas

Hárrison Otálvaro

Henry Rojas

Rubén Darío Hernández

Delio Gamboa

Michael Rangel

Francisco Maturana (Entrenador)

Juan Carlos Osorio (Entrenador)

Juan Manuel Lillo (Entrenador)

Jhon Duque

Andrés Felipe Román

Es la primera final en liga, pero no la primera entre ambos

No es la primera vez que Atlético Nacional vs. Millonarios se ven una final. Por supuesto, el plus de una estrella la hace la más atractiva de la historia. Sin embargo, la primera vez que se vieron en esta instancia fue en el 2000 cuando chocaron en la Copa Merconorte, esa ocasión fue para el equipo verdolaga que se hizo con el título internacional con Víctor Hugo Aristizábal como protagonista.

La segunda ocasión fue en 2013, en ese momento el técnico de Atlético Nacional era Juan Carlos Osorio, quien venció al cuadro embajador con un global 3-2 en la Copa Colombia. Un gol de tiro libre le dio el título al equipo verde paisa. Pero la revancha albiazul llegó en 2018 en la Superliga cuando dieron la vuelta en el Atanasio Girardot.

Campeones con Nacional y Millonarios

Solo seis jugadores han hecho historia con los dos clubes más ganadores del país: Otoniel Quintana, quien ganó liga con ambos clubes; 'Barrabás' Gómez, quien logró una liga con Millonarios y cinco con Nacional, entre esos la Copa Libertadores; Rubén Darío Hernández, quien logró dos estrellas albiazules y una verde; Jhon Duque y Andrés Felipe Román, liga con Millonarios y Superliga con Nacional y, por último, Elkin Blanco , quien incluso se quedó con la Copa Libertadores del 2016.

Nacional vs. Millonarios: así llegan los dos equipos

Desde 2017, Atlético Nacional no vence a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, pero tiene mejor registro como visitantes en El Campín. Pese a clasificar en la última fecha de los cuadrangulares, los verdolagas tienen números positivos en defensa gracias a las atajadas de Kevin Mier y 'Chipi Chipi' Castillo, pues es el club que más ha tenido el arco en cero en la Liga BetPlay. Asimismo, Yerson Candelo llegará a 200 partidos con el verde.

Por su parte, el presente de Millonarios es mejor, como líder de la reclasificación y la presencia de jugadores como Óscar Cortés, Daniel Cataño o Macalister Silva, los embajadores tienen números positivos. En sus últimos duelos en Medellín, la victoria ha sido capitalina.

