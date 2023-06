Atlético Nacional vs. Millonarios: los números de los finalistas durante el semestre

Atlético Nacional y Millonarios F.C. disputarán la estrella de mitad de año comenzando la llave este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentarán en el juego de ida a partir de las 8:00 de la noche.

Con ambos equipos en torneo internacional, cabe recordar que, en liga, los caminos de Millonarios y Nacional hacia la final comenzaron habiendo clasificados como segundo y tercero tras la fase regular respectivamente, solo con tres puntos de diferencia (38 ante 35).

Millonarios, mejor local que Nacional

En el todos contra todos, de los finalistas, quien sacó más provecho jugando en condición de local fue Millonarios, que tras las 20 jornadas tuvo un rendimiento del 80 % (24/30 puntos) en El Campín, producto de siete triunfos y tres empates.

Si a esos juegos le sumamos los disputados en cuadrangulares, el rendimiento de Millonarios en casa ascendería al 89 %, pues en la instancia semifinal obtuvo tres victorias en igual número de partidos: 1-0 vs. Chicó, 2-1 vs. América y 2-1 vs. Medellín.

Atlético Nacional, mejor visitante que Millonarios

En contraste al poderío de local de Millonarios, está la efectividad por fuera de casa del equipo antioqueño que en el todos vs. todos terminó como el mejor visitante, al obtener un rendimiento del 66 % (20/30 puntos).

Millonarios, más goleador; Nacional, menos goleado

En cuanto al tema de los goles, también es pareja la disputa a lo largo del campeonato, pues en la fase regular, Millonarios fue más goleador (30 contra 26) que Nacional, pero el verdolaga recibió menos goles (14 contra 18), cifras que dieron una diferencia de gol exactamente igual en el todos vs. todos: 12, tendencia que se mantuvo en cuadrangulares, con Nacional marcando y recibiendo dos goles menos que los embajadores.

Millonarios tiene mejores individualidades cualitativamente

Finalmente, respecto al tema de individualidades, sobre el papel y mirando las estadísticas, partiría mejor posicionado Millonarios que Nacional si se tiene en cuenta que el equipo dirigido por Alberto Gamero tiene dentro del top 5 a dos de los jugadores -Cataño y Macalister- que más asistencias han repartido en el campeonato, a diferencia de Nacional, que no aparece en este ítem ni -como tampoco Millonarios- en el de goleadores.