Nacional vs. Millonarios: este sería el campeón, según predicción de inteligencia artificial

La gran final del torneo apertura de la Liga BetPlay 2023 palpita cada vez más , no solo por ser una serie que enfrente a los dos equipos más laureados en toda la historia del fútbol colombiano, Atlético Nacional vs. Millonarios, sino por estar cargado de historia y grandes rivalidades.

Por el lado de los antioqueños , lograron clasificarse para la gran final después de terminar primeros de su grupo A, en los cuadrangulares semifinales, con 12 puntos repartidos en tres victorias y tres empates, además convirtieron siete goles y recibieron cuatro.

Mientras que el cuadro capitalino lo hizo adjudicándose 13 unidades, repartidas en cuatro victorias, un empate y una derrota. Además, de finalizar la fase de cuadrangulares como el equipo con más goles a favor al registrar nueve goles, aunque recibieron seis.

Históricamente, Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en 285 ocasiones, tanto en la liga local como en torneos internacionales y amistosos, dejando al equipo embajador como favorito si de historial se hablara, al haberse llevado la victoria en 108 partidos frente a 83 de los verdolagas.

Aunque esta estadística no se ve reflejada en torneos cortos, pues los paisas se colocan a la cabeza, registrando 21 victorias mientras que Millonarios cuenta únicamente con 10, además de 20 empates.

Sin embargo, la actualidad y los últimos años de ambos clubes dejan la serie abierta a que no se pueda tener un favorito con total claridad. En ese sentido, la tecnología ha dado su favorito y se ha inclinado por el club que podría quedarse con esta estrella en el fútbol colombiano.

Según la inteligencia artificial Bard, de Google, “no es fácil decir quién ganará la final de la liga profesional de fútbol colombiana entre Millonarios y Nacional”, pero si tuviese que inclinarse por alguno de los dos equipos lo haría por Nacional, debido a “ha sido el equipo más regular, tanto a nivel nacional como en torneos internacionales”.

“Creo que la final será un partido reñido y emocionante. Los dos equipos tienen calidad para ganar, y podría decantarse de cualquier lado. Personalmente, me inclino por Nacional, pero no me sorprendería que ganara Millonarios”, concluyó la IA.

Lo cierto es que será una serie emocionante y una final que pasará a la historia de los libros del fútbol profesional colombiano, pues, a nivel de estas instancias, ambos clubes de han visto las caras solo tres veces, de las cuales Nacional ha ganado en dos oportunidades (Copa Colombia y Copa Merconorte) y Millonarios una (Superliga).

