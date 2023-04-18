En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Los del Sur

Los del Sur

Golpe a "Los del Sur" en Piedecuesta.jpg
Santanderes

Capturaron a 5 integrantes de 'Los del Sur', vinculados a homicidios selectivos en Bucaramanga

Madre e hijo capturados con más de una tonelada de drogas en su casa.jpg
Santanderes

Capturan a abogado en Bucaramanga por narcotráfico; su mamá también hacía parte de la banda

Captura alias "La Burra".JPG
Santanderes

Capturan a alias ‘La Burra’, señalada como enlace clave entre ‘Los del Sur’ y el ELN

Capturan a alias 'Ñato'.jpg
Santanderes

Capturan a alias ‘Ñato’, sicario de ‘Los del Sur’ que abandonó cadáver en Bucaramanga

Los Del Sur en Bogotá.jpg
Fútbol Colombiano

Los Del Sur, barra de Nacional, mandaron fuerte mensaje a directivos del equipo en El Campín

Felipe Muñoz (1).jpg
Antioquia

Tribunal de Medellín responsabilizó al barrista y músico Felipe Muñoz de aborto sin consentimiento

Barra de Nacional prende fuego al estadio
Fútbol Colombiano

Hinchas de Atlético Nacional prendieron fuego a camisetas y sillas en tribuna del Atanasio

atletico nacional jhon duqye neyder moreno.jpg
Fútbol

Atlético Nacional cayó ante Pereira y alargó su mala racha en el fútbol colombiano, ¿hay crisis?

William Amaral.jpg
Fútbol Colombiano

"Eso da pena": DT de Atlético Nacional sobre la ausencia de la hinchada en la Copa BetPlay

Solicitan cárcel para líderes de Los del Sur
Antioquia

Líderes de Los del Sur seguirán en libertad, pero no podrán ingresar a ningún estadio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad