Capturaron a 5 integrantes de 'Los del Sur', vinculados a homicidios selectivos en Bucaramanga

Autoridades capturaron a cinco integrantes de 'Los del Sur', señalados de estar vinculados con diversos homicidios en Bucarmanaga y su área metropolitana. Además, en los operativos fueron aprehendidos dos menores que estaría siendo instrumentalizados por el grupo delincuencial.

Los operativos, adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Fiscalía General de la Nación, se desarrollaron en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta mediante varias diligencias de registro y allanamiento que permitieron afectar el accionar criminal de esta estructura.

De acuerdo con las investigaciones, 'Los del Sur' estaría involucrada en la comisión de homicidios selectivos registrados en el área metropolitana, además de ejercer control sobre actividades ilícitas relacionadas con el microtráfico y el almacenamiento de armas de fuego. Las autoridades no descartan que sus integrantes estén vinculados con otros hechos violentos ocurridos recientemente, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Cinco de las capturas se realizaron en el municipio de Piedecuesta. Los detenidos fueron identificados con los alias de 'Brayan', de 21 años; 'Sergio' o 'La R', de 19 años; 'Zombie', de 29 años; 'Carracas', de 23 años, y 'Monaguillo', de 23 años, quienes presuntamente cumplían diferentes funciones dentro de la organización criminal.



Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una pistola traumática modificada para aumentar su capacidad letal, una escopeta calibre 38, cartuchos de diferentes calibres, 2.500 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares —uno de ellos con reporte por hurto—, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que los inmuebles intervenidos, al parecer, eran utilizados como centros de coordinación de actividades delictivas. Allí se almacenaban armas y droga, pero también se habrían planeado acciones criminales dirigidas a fortalecer el control territorial y las rentas ilícitas de la organización en el municipio de Piedecuesta.

Según las autoridades, la estructura criminal buscaba consolidar su poder mediante la intimidación de la comunidad, el tráfico local de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos, delitos que han generado preocupación por el incremento de hechos violentos en algunos sectores del área metropolitana.

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El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que este resultado representa una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de 'Los del Sur'.

"Este resultado representa una afectación directa a una estructura criminal que, presuntamente, pretendía consolidar su accionar delictivo mediante el tráfico de estupefacientes, el almacenamiento de armas y la intimidación de la comunidad. La articulación entre la investigación criminal, la inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación nos permite seguir debilitando estas organizaciones", señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que los siete capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías para que les defina su situación judicial.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró que continuará desarrollando operaciones para desarticular las estructuras criminales que delinquen en la región e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123 y la línea contra el crimen 314 358 7212.

Las investigaciones continúan para determinar si los capturados estarían relacionados con otros homicidios ocurridos en Bucaramanga y su área metropolitana durante los últimos meses.