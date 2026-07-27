Aberrante: hombre en Bucaramanga entró a casa de su exnovia para abusar de ella; fue capturado

Un hombre de 30 años fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señalado de su ingresar a la casa de su exnovia y abusar de ella, en un hecho ocurrido en un apartamento del barrio La Inmaculada.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención de los uniformados se produjo, luego de que la central de comunicaciones recibiera una alerta sobre un presunto caso de violencia al interior de una vivienda.

Le puede interesar: Hombre fue a buscar a su exnovia para convencerla de volver, pero lo asesinó su nueva pareja

Al llegar al sitio, los policías fueron atendidos por una mujer de 31 años, quien manifestó que su expareja sentimental habría ingresado al inmueble por una ventana y, posteriormente, la obligó a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad.



Con la autorización de la víctima para ingresar al apartamento, los uniformados realizaron un procedimiento inmediato que permitió la captura del presunto agresor dentro del inmueble. La Policía indicó que la actuación buscó proteger la integridad de la mujer y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Tras el procedimiento, también fue activada la ruta de atención integral para víctimas de violencia basada en género mediante la Patrulla Púrpura, que brindó el acompañamiento institucional establecido para este tipo de casos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que lo presentará ante un juez de control de garantías para que defina su situación jurídica por el presunto delito de acceso carnal violento.