"Eso da pena": DT de Atlético Nacional sobre la ausencia de la hinchada en la Copa BetPlay

Pese a la contundente victoria de Atlético Nacional en los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Águilas Doradas, el compromiso se vio envuelto en una 'protesta' por parte de los hinchas del cuadro verdolaga, pues la barra brava no asistió al estadio por primera vez desde 1997 que fue creada, hecho que causó un revuelo en redes sociales.

"Yo no entiendo que es lo que pasa, llevo aquí poco tiempo y son cosas que uno no entiende porque estamos hablando del equipo más grande de Colombia y que el estadio esté vacío y la gente no esté presente, eso da pena. Nosotros necesitamos de nuestra afición. Sin ellos no somos equipo y por eso intentamos crear un vínculo emocional dentro de nuestras posibilidades para que la gente venga al campo", manifestó el técnico de Atlético Nacional, William Amaral, sobre la ausencia de la barra Los Del Sur en el estadio Atanasio Girardot.

No obstante, Amaral manifestó que seguramente serán los resultados los que cambien esa realidad, como lo fue contra Águilas Doradas, que, según él, siente que "cada día el equipo es más fuerte y se ve mejor". Y es que el equipo verdolaga logró una suma en el global de 5 a 1, ante un club que no tuvo muchas oportunidades.

"Tenemos una idea única, una idea para todos. Hay un entendimiento y comprensión para nuestro modelo de acción en cada partido. A pesar de los cambios y juventud que hay en el equipo, el equipo consigue responder con un buen comportamiento", añadió el brasileño.

Publicidad

Por ahora, Atlético Nacional y William Amaral deberán pasar página del duelo de la Copa BetPlay y pensar en el próximo partido que será en Santa Marta, pues, este sábado, 7 de octubre, los verdolagas enfrentarán a Unión Magdalena por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Le puede interesar