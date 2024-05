Nicolás Maduro enfrenta desafíos en medio de las elecciones: análisis desde Venezuela

Este sábado 18 de Mayo, en El Radar de Blu Radio, el candidato Enrique Márquez, dio una entrevista al aire sobre lo que sería la situación politica en Venezuela para las proximas elecciones. Nicolás Maduro, recibirá "una avalancha de votos" en los comicios del 28 de julio, en los que el mandatario buscará su segunda reelección consecutiva.

"La democracia venezolana no está completa, es insuficiente. Es défi Italia. Tenemos acá una situación en la cual no tanto el poder en electoral el Consejo Nacional Electoral, como los otros poderes del Estado que han estado interviniendo sucesivamente mermando la calidad de la democracia. Me refiero, por ejemplo, a la producción de inhabilitaciones por la vía administrativa contra candidatos y candidatas de la oposición venezolana."

En un acto proselitista en el estado Aragua (norte), Cabello desestimó a quienes aseguran que un "gentío" está en contra de Maduro, pues cree que se trata de una "vieja táctica" de la oposición que, alertó, planea cantar fraude en caso de que el presidente sea reelegido.

"Hoy sabe que está perdiendo la elección y lo tiene que saber porque todas las encuestas serias realizadas por empresas independientes en Venezuela lo muestran perdiendo por un amplio margen. El pueblo venezolano está cansado. Está al límite de su paciencia con respecto al Gobierno de Maduro. Maduro sabe que va a perder ahora qué puede hacer para impedir su derrota electoralmente lo puede hacer justo en mi humilde opinión aplicar la fuerza. Yo no creo y no lo recomendaría tampoco. Yo creo que un gobernante, un político, debe acostumbrarse a ganar y a perder. Y en este caso creo que a Maduro le toca perder."

En cambio, aseguró que Maduro "se ha convertido en el protector del pueblo de Venezuela" y "siempre ha estado pendiente" de las necesidades de los ciudadanos.

A quienes "andan descontentos y muestran desinterés" en las venideras elecciones, les pidió recordar que la PUD "hace daño" y es, según él, la responsable de las sanciones internacionales aplicadas por gobiernos extranjeros en la última década.

Además, llamó a "ganar la batalla comunicacional" difundiendo información sobre los actos oficialistas y aseguró que el chavismo está "enviando más de millón y medio de mensajes por día" a los ciudadanos, por lo que pidió replicar estos contenidos.

Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace: