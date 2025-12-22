Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "En el patio de su casa"

La historia de Paola Mejía se remonta a mayo de 2023, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cuando una relación sentimental que parecía normal terminó en un caso de feminicidio.

El 5 de mayo, tras regresar de realizar un pedido, la joven fue atacada dentro de su vivienda por su entonces pareja, quien la sometió y la mantuvo retenida contra su voluntad. Paola relató en entrevista con El Sistema Podcast que, durante la agresión, el hombre le dijo con frialdad: “Eso tú te lo buscaste, Paola, esto es tu culpa”.

Según su testimonio, en los días posteriores fue privada de la libertad, agredida y posteriormente trasladada bajo amenazas hasta el estado de Nayarit, sin saber que en el patio de su propia casa permanecía oculto el cuerpo de su madre, María Enedelia, de 57 años.

Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "Me avisó" Foto: El Sistema Podcast

Semanas después, los hermanos de Paola, alertados por las sospechas de la joven sobre movimientos inusuales en el patio, realizaron una revisión del lugar y hallaron los restos de la mujer bajo un tanque de agua. Las autoridades confirmaron que presentaba múltiples lesiones causadas con arma blanca.



Paola, quien se encontraba detenida, recordó el impacto emocional al conocer los resultados forenses: “Yo tenía la esperanza de quizás no es el cuerpo de mi mamá, esa no es mi mamá”.

El caso avanzó judicialmente y, tras un proceso en el que el delito fue reclasificado como homicidio calificado, un juzgado de Chalco declaró responsable a Kevin y lo condenó a más de 62 años de prisión en agosto de 2025.

No obstante, el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la sentencia y ordenó su libertad inmediata, argumentando insuficiencia probatoria y cuestionando la credibilidad de la víctima.

Paola denunció que fue revictimizada durante el fallo, señalando que en la resolución se afirmaba que su relato “no es creíble porque Paola tuvo muchas oportunidades de pedir ayuda y nunca se escapó”.