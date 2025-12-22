En vivo
Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "En el patio de su casa"

Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "En el patio de su casa"

Según su testimonio, fue privada de la libertad y agredida por su pareja, sin saber que en el patio de su propia casa permanecía oculto el cuerpo de su madre, María Enedelia, de 57 años.

Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "Me avisó"
Mujer denuncia que su pareja acabó con la vida de su mamá tras discutir: "Me avisó"
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

