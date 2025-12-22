Subió precio del diésel desde el pasado 20 de diciembre: así queda el costo por ciudades

Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel (ACPM) en Colombia registró un aumento, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La entidad dio a conocer los precios de referencia de venta al público que rigen en el país, con valores diferenciados por ciudad.

La actualización hace parte del esquema regular de precios que tiene en cuenta los valores fijados por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y aplica para las principales ciudades del país.



¿Cuánto cuesta el diésel en las principales ciudades?

Estos son los precios del ACPM por galón vigentes desde el 20 de diciembre de 2025 en 13 ciudades principales:



Cali: $11.318 Villavicencio: $11.276 Pereira: $11.259 Manizales: $11.245 Medellín: $11.198 Bogotá: $11.176 Ibagué: $11.167 Montería: $11.077 Bucaramanga: $10.932 Barranquilla: $10.861 Cartagena: $10.827 Pasto: $10.238 Cúcuta: $8.932

El precio promedio del ACPM en estas 13 ciudades quedó en $10.885 por galón, un aumento de 100 pesos.

Ciudades con el diésel más caro y más barato

Más caro: Cali y Villavicencio aparecen entre las ciudades con el precio más alto del diésel, superando los $11.300 por galón.

Más barato: Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con un precio inferior a los $9.000 por galón.

¿Por qué subió el precio del diésel?

La CREG explicó que los nuevos valores se publican con base en los ingresos al productor definidos por el Gobierno nacional y en los criterios legales vigentes para impuestos y sobretasas.

Desde el 20 de diciembre, el ingreso al productor del ACPM quedó establecido en $5.960,02 por galón, lo que incide directamente en el precio final al consumidor.

