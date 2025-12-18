En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Desarrollarán carro eléctrico pequeño y barato para estratos 3 y 4: tendrán muchos beneficios

Desarrollarán carro eléctrico pequeño y barato para estratos 3 y 4: tendrán muchos beneficios

La propuesta también contempla beneficios para los fabricantes que produzcan estos carros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad