Desarrollarán carro eléctrico pequeño y barato para estratos 3 y 4: tendrán muchos beneficios

El crecimiento del mercado de carros eléctricos en todo el mundo avanza, pero no al ritmo esperado, tanto así que hay marcas como Ford que ya se echan para atrás con el desarrollo de nuevos modelos.

Aunque las metas ambientales siguen siendo fundamentales, la adopción de estos vehículos entre los hogares de ingresos medios continúa siendo limitada, lo que ha llevado a la Comisión Europea a plantear nuevos ajustes regulatorios.

En ese contexto, el Ejecutivo comunitario presentó una propuesta orientada a facilitar el desarrollo de vehículos eléctricos más pequeños y asequibles, con el objetivo de acercarlos a la clase media, equivalente en Colombia a los estratos 3 y 4.

¿Cuál sería la nueva categoría para carros eléctricos compactos?

La iniciativa plantea la creación de una subcategoría específica para automóviles eléctricos de menos de 4,20 metros de largo. La clasificación, denominada M1e, busca diferenciar a los modelos compactos del resto del mercado eléctrico y permitir reglas propias para su producción.



Según la Comisión Europea, esta segmentación permitiría reducir barreras técnicas y administrativas que hoy encarecen el desarrollo de vehículos eléctricos de menor tamaño.



Menos exigencias regulatorias para reducir costos

Uno de los puntos centrales del plan es la simplificación del marco normativo. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné, explicó que el objetivo es facilitar la fabricación de estos vehículos dentro del continente.

“Hemos creado las condiciones regulatorias para que su producción sea más sencilla, menos costosa y más competitiva en Europa”, señaló Séjourné.

Como parte del compromiso, la Comisión limitará durante diez años la introducción de nuevas obligaciones regulatorias, especialmente en materia de sostenibilidad y seguridad.

Incentivos ambientales para fabricantes europeos

La propuesta también contempla beneficios para los fabricantes que produzcan estos vehículos dentro de la Unión Europea.

De acuerdo con Séjourné, los carros eléctricos pequeños hechos en Europa recibirán un trato preferencial en el cálculo de las emisiones de CO₂ de cada marca.

Cada modelo de este tipo, al ser de cero emisiones, se contabilizará con un factor de 1,3 en el promedio de la flota del fabricante, mediante un sistema de “supercréditos”, lo que facilitaría el cumplimiento de los objetivos ambientales del bloque.



Beneficios para los compradores de estos vehículos

Además de los incentivos industriales, la Comisión recomendará a los Estados miembros otorgar ventajas directas a los usuarios. Entre las medidas sugeridas están:



Ayudas a la compra

Programas de retiro de vehículos antiguos

Condiciones favorables de estacionamiento

Exenciones o reducciones en peajes

Tarifas de recarga más bajas

Estas acciones buscan hacer más atractivo el uso de carros eléctricos en zonas urbanas y reducir los costos asociados a su operación diaria.

Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA), en junio de 2025 los carros eléctricos representaron el 15,6 % de las nuevas matriculaciones en la Unión Europea.

Aunque la cifra supera la del año anterior, sigue lejos del 37,8 % registrado por vehículos a gasolina y diésel.

La propuesta deberá ser debatida por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.