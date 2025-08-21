Dura confesión de presidente de Millonarios: "No se me ha aceptado la renuncia"

El resultado frente a Unión Magdalena (2-1) en Bogotá, destapó el mal momento que se vive en el interior de Millonarios y que derivó en la salida inmediata de la institución del técnico David González dejando al equipo en la última posición de la Liga BetPlay.

Ante esto, el club convocó una rueda de prensa en donde apareció el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, quien aseguró entender a la hinchas y su molestia por los malos resultados, en especial sobre aquellos que han pedido su renuncia de la institución y dejó una confesión que sorprendió a todos: se la rechazaron, según reveló Gol Caracol.

“Al hincha hay que decirle que tiene toda la capacidad de exigir lo que considere. Mi cargo está disponible, mi carta siempre está encima de mi escritorio, y yo he renunciado en el pasado por circunstancias de carácter personal y no se me ha aceptado la renuncia (...) Estamos evaluando la gestión. Tengo reunión de junta directiva el próximo lunes, entregaremos nuestros informes, haremos nuestras evaluaciones y la junta tomará la decisión que corresponda", puntualizó.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios // Foto: Millonarios

¿Cuál será el futuro de Millonarios?

El presidente Enrique Camacho dijo que detrás de un equipo hay mucho más que los resultados deportivos, que los hinchas desconocen y no tienen por qué saberlo. Pero tomar decisiones se requiere de todo un trabajo conjunto entre dirigentes; por ahora, la necesidad es encontrar un cuerpo técnico que guíe al plantel nuevamente a la senda del triunfo.

Algunos rumores han apuntado al nombre de Hernán Torres, que conoce al equipo con el cual salió campeón en el segundo semestre del 2012. Se espera que esta situación sea arreglada antes del fin de semana para comience a trabajar para recuperar la victoria y la armonía con la afición tras lo sucedido en el duelo vs. Unión Magdalena en El Campín de Bogotá, que obligó la pausa del compromiso.