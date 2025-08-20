Esto significan los zapatos que lanzaron los hinchas de Millonarios vs. Unión Magdalena

En la noche de este miércoles, 20 de agosto, el duelo entre Millonarios y Unión Magdalena se vio empañado por hechos de violencia que obligaron a que detuvieran el partido por varios minutos por el riesgo que podía suponer la situación para todos los futbolistas.

Pero es que todo comenzó cuando desde la tribuna norte del estadio, es decir, donde su ubica la barra brava Comandos Azules, del cuadro albiazul, empezaron a lanzar zapatos al terreno de juego y por poco agreden a algunas personas que se encontraban en esa zona del estadio, además del intento de invasión de campo de otros.



¿Qué significan los zapatos que lanzaron los hinchas de Millonarios?

De acuerdo con versiones en el estadio, los zapatos que lanzaron los hinchas fue una manera de decir: “pónganse en los nuestros”, a los directivos y futbolistas que se encontraban en el estadio, pues el club de 18 puntos posibles solo ha obtenido 1 y vive una crisis deportiva no vista desde hace años.

Y es que, durante el partido, se vieron varios signos de protesta en las tribunas de El Campín, desde pancartas hasta varios canticos que comenzaron a entonar los hinchas como: “Directivos, la conc* de su mad*, respeten a Millos, ya no los quiere nadie”.

¿Qué otros significados tienen los zapatos?

De acuerdo con ChatGPT, inteligencia artificial, esto también podría tener otra interpretación y tendría que ver con las siguientes posibles razones:



Símbolo de desprecio: se interpreta como una señal de ofensa y humillación, representa el contacto con la suciedad del piso.



