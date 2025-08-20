Detuvieron partido de Millonarios vs. Unión Magdalena por disturbios en El Campín

Lo que era una victoria parcial de Unión Magdalena en Bogotá frente a Millonarios (2-1), terminó en una molestia por parte de la afición albiazul que no aguantó el mal momento del equipo y sobre el minuto 50 detuvieron el partido cuando comenzaron a lanzar varios zapatos desde la tribuna lateral norte en donde su ubican los Comandos Azules.

Pero lo que alertó a las autoridades fue cuando algunos futbolistas vieron a varios hinchas llegando al arco donde se encontraba el equipo, según el equipo relator del compromiso de Win Sports, que, además, se vio molestias desde las tribunas por muchos hinchas que lanzaron algunos objetos y comenzaron a insultar a los jugadores, al igual que al técnico.

Fue el plantel del Unión Magdalena el primero en acercarse al árbitro para pedir auxilio por el orden público en el máximo escenario de los capitalinos, ante el riesgo de que pudieran invadir el terreno de juego, que, afortunadamente, fue evitado por el rápido accionar de la Policía Nacional que acordonó las tribunas populares del estadio.

"Después del segundo gol del Unión, la hinchada de Millonarios ubicada en lateral norte empezó a lanzar los zapatos hacia el terreno de juego, a esto se le sumaron conatos de enfrentamiento entre los hinchas de oriental norte y las autoridades, e inconvenientes en la tribuna sur. Llegó el ESMAD y se controló la situación pero el partido tuvo que ser detenido", contó Santiago Cubillos, hincha de Millonarios, a Blu Radio, que se encontraba en el estadio al momento de lo sucedido.

Fue hasta casi 40 minutos después, es decir a las 9:23 de la noche, que se pudo reanudar el partido gracias a que las autoridades pudieran controlar la situación en el estadio. Según algunos hinchas, todo esto se da por el mal momento que vive el equipo, que, por ahora, no ha conseguido una sola victoria en lo que va del segundo semestre del 2025.