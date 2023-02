Video: “Me dejé llevar de las emociones”, las disculpas del hombre que agredió a Daniel Cataño

Alejandro Montenegro, el hincha que agredió al futbolista de Millonarios, Daniel Cataño , en la antesala del juego ante Deportes Tolima en Ibagué, pasó la noche en uno de los calabozos de la Fiscalía en esta ciudad.

El joven, quien ingresó al campo de juego del estadio Murillo Toro de la capital tolimense sin restricción alguna, tras saltar al gramado desde la tribuna oriental, fue conducido hasta el ente investigador, luego de que Cataño interpusiera una denuncia por lesiones personales.

Allí estuvo recluido a la espera de ser judicializado, en un hecho que se hizo viral en las redes sociales y que generó fuertes voces de rechazo de los futbolistas a lo sucedido, y expuso al dueño de casa a un fuerte sanción.

Este suceso, ocurrido a solo segundos de que rodara el balón en el máximo escenario deportivo de los ibaguereños, le costó también al futbolista la cartulina roja, de parte del juez central Wílmar Roldán. Y todo porque Cataño respondió a la agresión con otra agresión, la cual quedó registrada en video.

Pese a que en un principio manifestaron que jugarían el encuentro si el expulsado volvía al terreno, el equipo al final se negó a volver al campo; luego de que Roldán negara la petición que elevó el técnico Alberto Gamero. Fue entonces cuando sí alegaron falta de garantías.

En la tarde de este lunes, en un video publicado en redes sociales, Montenegro ofreció disculpas por el bochornoso hecho y les pidió a los aficionados del fútbol mesura y no dejarse llevar por las emociones del espectáculo.

"Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia y tenemos que vivir el fútbol en paz...Un llamado a la hinchada y jugadores, a entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños y personas mayores. Creo que un error mio no puede parar un partido y más cuando había las condiciones para que el partido se jugara, y son las consecuencias de los malos actos", fueron las palabras del agresor.

Luego de más de una hora y media de retraso, la determinación de las autoridades fue la de evacuar las graderías del Murillo Toro, al que asistieron más de 18.000 espectadores, en el que era uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada de la liga colombiana.

César Camargo Serrano, presidente del equipo vinotinto y oro, rechazó el comportamiento del aficionado que enlodó el espectáculo, pero también criticó las provocaciones previas de Cataño y la postura del equipo capitalino, que al final se fue de la cancha sin autorización del juez central; por lo que anunció que irá hasta las últimas instancias del reglamento.

Este suceso, incluso, puso en aprietos al secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, quien a través de su cuenta de Twitter puso a disposición su cargo; luego de lo acontecido en esta cita futbolera, que no terminó efectuándose.

