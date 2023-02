“Daniel Cataño provocó en reiteradas ocasiones a la hinchada”: presidente del Deportes Tolima

El presidente del Deportes Tolima, César Camargo, condenó los desmanes que ocurrieron en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, razón por la cual tuvo que ser suspendido el partido contra Millonarios . Sin embargo, aclaró que el jugador Daniel Cataño provocó a los hinchas, una situación, que dijo, no solo ocurrió el domingo, sino mucho tiempo atrás.

“Lo tengo que reprochar y condenar. Condeno la actuación del hincha, condeno la provocación del jugador antes del juego. Condeno que el jugador le haya devuelto al hincha. (….) Condeno a quienes, de una y otra forma, incitan a la violencia. Él (Daniel Cataño) hizo unos comentarios por Twitter, hizo un gesto antes del partido. Yo no (lo vi) el hincha (capturado) hizo unos gestos en contra de la tribuna”, agregó.

Dijo que el hincha, Alejandro Montenegro , que golpeó el jugador, le dijo que este le hizo “pistola” a la tribuna y eso provocó su reacción, aunque aclaró que eso no justifica una agresión.

Por estos hechos, el partido Tolima-Millonarios fue suspendido, a escasos segundos de iniciar el juego. En ese momento un aficionado saltó de la tribuna y le dio un puño por la espalda al volante de Millonarios.

Cataño persiguió a su agresor y también lo golpeó con una patada. Otros futbolistas de Millonarios corrieron hacia el hincha que luego fue detenido por la policía.

El volante fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán, en medio del malestar de sus compañeros. Mackalister Silva, el capitán de Millonarios, abogó por retomar el partido, mientras Andrés Llinás y otros jugadores se opusieron.

Finalmente Millonarios y su entrenador, Alberto Gamero, decidieron abandonar la cancha de Ibagué en respaldo a Cataño y con el argumento de "sentar un precedente".

Los embajadores se fueron a los camerinos pese a que Roldán aseguraba que sí había garantías de seguridad para jugar el partido por parte de la policía. Los futbolistas del Tolima se quedaron unos minutos en la cancha y su presidente acusó a los rivales azules de un "boicot al juego".

"Lamentamos lo que pasó y estamos en contra de lo del hincha y también de las provocaciones del jugador", añadió el presidente del Deportes Tolima, César Camargo.

Unos 40 minutos más tarde el árbitro canceló de manera oficial el partido. Se espera la determinación de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sobre los puntos pendientes y las posibles sanciones.

“No aceptaremos ningún hecho de violencia”: presidente de Millonarios

Por su parte, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dijo que la institución no aceptará, de ninguna manera, el uso de la violencia en el fútbol.

“No aceptaremos ningún hecho de violencia. A mí no me interesa si Millonarios pierde los tres puntos. Eso es secundario. Si le damos más importancia a tres puntos que a la seguridad, eso indica que no se puede desarrollar la industria del entretenimiento en Colombia”, puntualizó.