Enrique Camacho cuenta por qué no llega David Ospina a Millonarios: "Se intentó"

Luego de que Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol, confirmara que Millonarios tenía interés en David Ospina para reemplazar a Álvaro Montero. La noticia no llegó a buen puerto y el antioqueño no llegará a la capital del país para vestir los colores del cuadro albiazul.

Y es que, según Enrique Camacho, presidente de Millonarios, la oferta de Estudiantes de la Plata aún no convence a la institución ante la situación financiera que tiene Argentina y los problemas que se han tenido por pagos en esta parte del continente. Pero, confesó en Blog Deportivo, que sí miraron esa opción de otro portero en caso de que la negociación avanzara.

"El caso Montero es que se recibió una oferta, una oferta interesante, pero con una forma de pago de un país que uno tiene que pedir garantías. Se habló con ellos, tenían que definir a las 24 horas de anoche y para un negocio tan importante, como un jugador tan importante se requería poco tiempo", explicó el presidente.

Asimismo, aseguró que sí se habló con el antioqueño David Ospina para la posibilidad de que llegara a Bogotá. Pero el propio jugador reconoció tener su interés de seguir su contrato actual con el Al-Nassr que va hasta mitad de este 2024.

David Ospina Foto: AFP

"Tuvimos varias conversaciones serias con David Ospina, que fuera suficientemente importante para reemplazar a Montero y no encontramos otra que él. Pero finalmente, fui informado por ellos, pues ya tiene comprometidos seis meses en Arabia, entonces eso no se pudo hacer y seguiremos con Álvaro en estas fecha futuras", puntualizó.

No obstante, la noticia es positiva al interior de Millonarios, según el presidente, pues Álvaro Montero entendió el porqué no se dio la negociación y mostró optimismo para seguir defendiendo los colores del cuadro embajador por un tiempo más.

"Nos hubiera encantado tener un gran arquero como David Ospina, porque más allá de un gran portero es un gran caballero. Esa información cuando viene de una fuente no desfigura una realidad", finalizó.

Álvaro Montero // Foto: Instagram Álvaro Montero