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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Falleció máximo goleador del Deportivo Cali a sus 86 años

Falleció máximo goleador del Deportivo Cali a sus 86 años

El delantero será recordado por sus título con el conjunto azucarero y hasta por un gol que anotó con la barriga.

Jorge Ramírez Gallego, exjugador del Cali
Jorge Ramírez Gallego, exjugador del Cali
X: @DeportivoCaliCP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Luto en el fútbol colombiano. Jorge Ramírez Gallego, conocido como ‘Gallegol’, falleció a los 86 años y dejó atrás una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes históricos del Deportivo Cali.

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El club vallecaucano confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del exdelantero, a quien recordó como el máximo goleador histórico de la institución.

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“Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali”, señaló el equipo en su mensaje de despedida.

El legado del goleador

Ramírez Gallego nació el 25 de marzo de 1940 en Cali y tuvo una carrera profesional que se extendió por más de una década. Debutó con Millonarios, equipo con el que jugó entre 1962 y 1964 y consiguió dos títulos del fútbol colombiano, antes de tener un breve paso por Deportes Quindío. Sin embargo, fue con el Deportivo Cali donde construyó la etapa más recordada de su carrera, entre 1965 y 1973. Posteriormente cerró su trayectoria como futbolista en el Deportes Tolima, entre 1974 y 1975.

En el Deportivo Cali, ‘Gallegol’ se convirtió en una figura determinante. Disputó 329 partidos y marcó 171 goles con la camiseta verdiblanca. Además, tuvo 14 partidos con la Selección Colombia, en los que convirtió en cuatro oportunidades. Su principal característica era la fortaleza dentro del área, el juego aéreo y una particular capacidad para controlar balones difíciles y dejarlos rápidamente en posición de remate.

Jorge Ramírez Gallego, máximo goleador del Cali
Jorge Ramírez Gallego, máximo goleador del Cali
X: @DeportivoCaliCP

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El exatacante también fue protagonista de una de las generaciones más importantes del Deportivo Cali. Fue campeón con el club en 1965, primer título de liga en la historia de la institución, y posteriormente celebró los campeonatos de 1967, 1969 y 1970.

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En Blog Deportivo se recordó su particular definición y una crónica de 1971 que destacaba que Ramírez Gallego podía marcar “hasta con la barriga”, una referencia a su capacidad para encontrar el gol prácticamente con cualquier parte del cuerpo.

Con su fallecimiento, el fútbol colombiano despide a un delantero de una época dorada y el Deportivo Cali pierde a su máximo artillero histórico, pero su legado goleador permanecerá en la memoria de los hinchas verdiblancos.

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