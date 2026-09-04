Wout Van Aert gana la etapa 13 de la Vuelta a España: así queda la clasificación general

El ciclista belga Wout Van Aert ganó este viernes la 13ª etapa de la Vuelta a España entre Almuñécar y Loja (Andalucía, sur), tras la que el español Enric Mas sigue líder de la general.

Van Aert se impuso en un esprint a dos con el francés Valentin Paret-Peintre, que fue segundo, mientras el británico Matthew Brennan fue tercero, a 24 segundos de los dos primeros.

🚀 A final attack by Wout as we had towards Loja!



🔥 ¡Se marchan van Aert y Paret-Peintre!#LaVuelta26 pic.twitter.com/KXLD1EZ0v2 — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026

El español Enric Mas, que busca ganar su primera Vuelta a España, sigue líder de la general con 1 minuto 45 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic, y 2 minutos 6 segundos sobre el austríaco Félix Gall, que ocupar el tercer cajón del podio.

Van Aert se impuso en una dura etapa de 192,8 km marcada por el intenso calor en las carreteras andaluzas.



El belga formó parte de una numerosisíma fuga, de la que acabó desgajándose un grupo de diez corredores en los que logró meterse el ciclista del Visma-Lease a bike.

Tras la bajada del último puerto del día a 37 km de la meta, los diez en cabeza consolidaron su ventaja sobre sus perseguidores, mientras se sucedían los ataques entre ellos.

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A 3,5 km del final, Van Aert lanzó un ataque que sólo pudo seguir Paret-Peintre, aunque no pudo superar al belga en el duelo mano a mano en la llegada.

El sábado tendrá lugar la 14ª etapa de la Vuelta a España, de 154,5 km, entre Jaén y Sierra de la Pandera, con dos puertos de segunda categoría y final en uno de primera en otro duro recorrido de montaña.