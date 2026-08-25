Colombianos en la clasificación de la Vuelta a España luego de la cuarta etapa

Este martes, 25 de agosto, se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España y hubo movimientos en la clasificación general luego del contundente ataque del esloveno Tadej Pogacar a 50 kilómetros de meta, para así sumar otra victoria y consolidar su liderato de la roja.

Luego de la llegada en Andorra, aquí le traemos la clasificación de los cinco colombianos en competencia, que son Harold Tejada (Astana), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost).

Clasificación etapa 4 de la Vuelta a España:

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 2:40:35 Jарno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 2:39 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:39 Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 2:39 Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 2:39 Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:39 Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 2:39 Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:57 Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 3:17 Gregor Mühlberger (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:17

13. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 4:34

28. Juan Rodríguez (COL/EF Education-EasyPost) a 10:45

50. Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) a 19:44

77. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorius) a 22:45

80. Juan Guillermo Martínez (COL/ Picnic-PostNL) a 22:45

Clasificación general Vuelta a España:

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 7:38:59 Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 3:21 Enric Mas (ESP/Movistar) a 3:32 Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 3:44 Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 3:45 Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:50 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:57 Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 4:06 Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 4:06 Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) a 4:11

14. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 5:30

29. Juan Rodríguez (COL/EF Education-EasyPost) a 12:49

49. Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) a 22:32

62. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorius) a 23:43

128. Juan Guillermo Martínez (COL/ Picnic-PostNL) a 26:14

Impresionante ataque de Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, señaló que a pesar de aventajar a sus rivales más directos en más de 3 minutos después de su exhibición en Andorra, "nunca puedes decir que está decidida, aunque tengas 20 minutos de ventaja".

Pogacar arrasó en la primera cita de montaña con un ataque a 50 km de meta que no tuvo respuesta. Poco antes tuvo que sofocar la estrategia del equipo Decathlon, que trató se aislarle en los primeros puertos.



"Diría que fue un buen día, pero también duro. Después de un buen intento de Decathlon para aislarme, me sentí bien y decidí atacar. Fue un momento bonito e importante para poder ganar", comentó en meta.

Pogacar corre en la contrarreloj inicial de la Vuelta a España en Mónaco. AFP.

Una escapada marca de la casa en la que a pesar de ir a tope, aún tuvo tiempo para saludar a un conocido que le seguía desde la cuneta, su compañero Adam Yates.

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"Conozco bien a Adam Yates, pero no esperaba verlo en la cuneta. Fue bonito encontrarle, creí que era un fan. Fui capaz de reconocerlo a pesar de que iba a tope", señaló.

Pogacar, con 5 victorias en la Vuelta, 2 de ellas en la presente edición, no se propone buscar el récord de 13 victorias en una sola edición lograda por el esprinter belga Freddy Maertens en 1976.