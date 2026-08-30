Clasificación General de la Vuelta a España tras la etapa 9: dos colombianos en el top 10

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), es el nuevo líder de la clasificación de la montaña tras la novena etapa de La Vuelta España, el ciclista se mostró contento por haberse enfundado el maillot de puntos azules, pero a la vez lamentó haber perdido la opción de ganar la etapa.
“Hoy quería ir a por la etapa. Lo intenté hasta el final. Las referencias que me daban desde el coche no eran las justas. Pensé que al inicio del puerto tenía más tiempo, y cuando me volví a mirar, ya venían allí. Es una pena. Al final, una etapa tan larga, y te cogen al final, es duro". dijo Buitrago en la cima de Aitana.
🏆 Leaders after stage 9️⃣ | Líderes tras la etapa 9️⃣— La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2026
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El ciclista bogotano, de 26 años, tratará a partir del martes de mantener el jersey que de momento lo acredita como mejor escalador.
Por su parte, el español Enric Mas (Movistar) se impuso en la novena etapa, disputada entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, con un recorrido de 187,4 km, y logró un triunfo que le permite reforzar el maillot rojo recién estrenado.
Mas se impuso por delante del británico Oscar Onley (Netcompany Ineos), con un tiempo de 5h.10.40, a una media de 36,2 km/h. La tercera plaza fue para el esloveno Primoz Roglic, a 12 segundos
Así quedó la general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 9
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1 - Enric Mas — Movistar Team
2 - Oscar Onley — NetCompany INEOS Cycling Team
3 - Primož Roglič — Red Bull-BORA-Hansgrohe
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4 - Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team
5 - Cristian Rodríguez — XDS Astana Team
6 - Mattias Skjelmose — Lidl-Trek
7 - Jarno Widar — Lotto Intermarché
8 - Harold Tejada — XDS Astana Team
9 - Richard Carapaz — EF Education-EasyPost
10 - Santiago Buitrago — Bahrain Victorious
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11 - Sepp Kuss — Team Visma | Lease a Bike
12 - Gregor Mühlberger — Decathlon CMA CGM Team
13 - Ramses Debruyne — Alpecin-Premier Tech
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14 - Clément Berthet — Groupama-FDJ United
15- Jakob Omrzel — Bahrain Victorious
16- Matthew Riccitello — Decathlon CMA CGM Team
20- Filippo Zana — Soudal Quick-Step
21- Juan Rodríguez Contreras — EF Education-EasyPost
22 - Gijs Leemreize — Team Picnic PostNL
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23 - Pavel Sivakov — UAE Team Emirates XRG