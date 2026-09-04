¿Cómo se implementará reconocimiento facial en el Atanasio? Presidente del DIM explica nuevo sistema

El Deportivo Independiente Medellín implementará un sistema de reconocimiento facial para el ingreso de sus hinchas al estadio Atanasio Girardot, con el objetivo de avanzar en materia de seguridad e identificación de las personas que asisten a los partidos.

Daniel Ossa Giraldo, presidente del DIM, explicó en Mañanas Blu que el club llegó a un acuerdo con una empresa que maneja la logística y la boletería del Flamengo de Brasil, luego de conocer el funcionamiento de esta tecnología en ese país.

¿Cómo funcionará el reconocimiento facial?

Ossa Giraldo explicó que los hinchas deberán realizar un proceso de enrolamiento a través de la aplicación DIM Plus, que ya utiliza el club.

El presidente del DIM detalló que este proceso incluirá una fotografía del usuario y otros datos que permitirán identificar a la persona cuando llegue al estadio. "Para ir a un partido de Independiente Medellín, debes bajar la aplicación y allí te va a pedir un enrolamiento".



Una vez realizado ese proceso, el hincha deberá utilizar su rostro para ingresar al estadio. El club podrá saber qué persona está entrando con la entrada correspondiente.

"Para entrar tiene que poner su cara. O sea, nosotros sabemos quién es el que va a entrar a la Atanasio Girardot", explicó el presidente.

Reconocimiento facial. Suministrada.

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El DIM manejará inicialmente la base de datos

Uno de los aspectos que aclaró Osa Giraldo es que el sistema, en su primera etapa, será administrado directamente por el club. "Es importante aclarar que es un mecanismo interno de la institución", señaló.

El dirigente agregó que inicialmente la plataforma no estará enlazada con la Policía ni con la Alcaldía. Por esta razón, el DIM no utilizará el sistema para consultar antecedentes judiciales u otro tipo de información policial de los hinchas.

"Nosotros, como no somos policías ni somos judiciales, nosotros allí no vamos a poder identificar si usted tiene antecedentes", afirmó.

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En caso de que posteriormente se presenten hechos de violencia dentro del estadio, Ossa explicó que el club podrá colaborar con las autoridades mediante la información obtenida a través del sistema.

¿Qué pasará con los hinchas que protagonicen desmanes?

El presidente del DIM indicó que uno de los objetivos es que el club pueda identificar a las personas que ingresan al escenario y, eventualmente, impedir que vuelvan a entrar si se determina que no deben hacerlo.

"Nuestro interés principal es que las personas que quieran disfrutar de un evento como es el de un partido de Independiente Medellín, que jala tanta gente, que es familiar, lo retornen", manifestó.

Osa Giraldo señaló que las consecuencias policiales o judiciales corresponden a las autoridades, aunque el club podrá ayudar a identificar plenamente a las personas involucradas.

El presidente del DIM contó que el contacto con la empresa surgió durante una visita a Brasil. Allí conocieron el sistema utilizado para atender el ingreso de grandes cantidades de aficionados.

Según explicó, la empresa trabaja con el Flamengo y atiende entre 60.000 y 70.000 personas por partido, además de tener operaciones con otros equipos y eventos masivos.

¿Subirá el precio de las boletas?

Ossa Giraldo aseguró que la implementación del sistema no tendría un impacto significativo en el precio de las entradas. "No, la verdad que no", respondió cuando le preguntaron si los hinchas tendrían que pagar más por la boletería.

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El presidente explicó que el club negoció la tecnología a largo plazo y que busca que el impacto para los aficionados sea "muy poco significativo".

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: