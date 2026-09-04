Bustos reacciona a llegada de Alberto Gamero a Millonarios tras su salida como técnico

Fabián Bustos reaccionó a la llegada de Alberto Gamero como nuevo director técnico de Millonarios, luego de su inesperada salida del equipo albiazul. El entrenador argentino aseguró que no encuentra una explicación deportiva para la decisión de la institución y desligó de cualquier responsabilidad al samario, a quien calificó como “un gran profesional”.

En entrevista con Blog Deportivo, Bustos cuestionó el momento en el que Millonarios decidió apartarlo del cargo, especialmente porque, según sus propios números, el equipo venía mostrando una mejoría y se encontraba en los primeros lugares del campeonato.

“No la he encontrado, no la entiendo”, afirmó al referirse a la razón que llevó a los directivos a tomar la determinación.

El técnico sostuvo que Millonarios había corregido algunos de los problemas que le habían impedido clasificar en el semestre anterior. Según recordó, el equipo acumulaba cuatro vallas invictas en el segundo semestre, había perdido solamente un partido y venía de cinco encuentros sin derrotas, con tres victorias y dos empates.



Bustos también se refirió directamente al regreso de Gamero y dejó claro que, desde su perspectiva, el actual entrenador de Millonarios no tuvo responsabilidad en su salida.

“Obviamente no tiene la culpa para nada Alberto porque es un gran profesional”, manifestó. Sin embargo, reconoció que pudo existir interés de la dirigencia en generar el cambio para darle nuevamente el puesto al técnico que ya había dirigido al club.

Alberto Gamero, DT de Millonarios Foto: Blu Radio

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El argentino consideró que el momento de la decisión fue particularmente llamativo. De acuerdo con su relato, la salida se produjo cuando el plantel ya estaba preparado para afrontar el clásico contra Santa Fe y después de una pretemporada en la que, según dijo, se había trabajado con diferentes alternativas tácticas y se habían incorporado refuerzos solicitados por el cuerpo técnico.



¿Quién le comunicó su salida?

Bustos contó que, después de dirigir el entrenamiento, el plantel llegó al hotel para almorzar y allí el director deportivo Ariel Michaloutsos le comunicó que no estaría al frente del partido siguiente. Horas después, según su versión, el presidente Enrique Camacho llegó para oficializar la determinación.

El entrenador calificó el procedimiento como una decisión “antifutbolística” y aseguró que la situación afectó emocionalmente a los jugadores. “El error más grande es no pensar en los jugadores. Los jugadores no son máquinas y emocionalmente sienten”, expresó.

A pesar de su salida y del regreso de Gamero, Bustos se mostró convencido de que Millonarios tiene condiciones para competir por los objetivos de la temporada.

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“Para mí va a pelear, obviamente va a clasificar y va a pelear el campeonato”, concluyó.