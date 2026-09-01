La conversación que llevó a la salida de Fabián Bustos de Millonarios: "Están molestos"

Por sorpresa tomó al cuerpo técnico de Fabián Bustos la decisión de la directiva de ponerle fin a su contrato, a tan solo 24 horas que se dispute una nueva edición del clásico capitalino. Según reveló Julián Capera, de Blog Deportivo, hasta en la tarde de este 1 de septiembre estaban trabajando en el hotel de concentración para lograr la victoria vs. Santa Fe y fue una charla la que derivó en su salida.

La razón que Millonarios le dio a Fabián Bustos por su salida

De acuerdo con el periodista, todo fue por sorpresa y estando en el hotel sostuvieron una conversación en donde se les informó que no iban más en el equipo; esto, según explicó, a raíz de los malos resultados que el club estaba teniendo en este inicio de la Liga BetPlay y en una decisión “colectiva” de la directiva se tomó la decisión. Esta charla fue la que llevó al fin del contrato este martes.

“Están molestos y sorprendidos, a la vez dolidos. Sienten que no se les dio la posibilidad de afrontar el semestre completo con un equipo que ellos sí armaron, que tenían piezas para empezar a elevar al equipo para jugar con diversos esquemas y les sorprende la decisión, en especial por el momento en que se toma. Consideran que es irrespetuoso hasta con los jugadores”, contó el periodista.

Por su lado, Millonarios reiteró que todo es con base al rendimiento y para nada personal la decisión, desmintiendo una versión de una supuesta discusión que tuvieron con el cuerpo técnico.



Fabián Bustos // Foto: AFP

Los números con los que se va Bustos

Llegó a inicios del 2026 para darle un aire al club tras el pésimo rendimiento que tuvo el equipo con David González y, aunque arrancó de la mejor forma, con el paso de los meses se rompió la relación entre los hinchas y él.

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En total, Bustos dirigió 31 partidos con el cuadro albiazul en donde logró 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Pero en el camino no logró clasificarse a los cuadrangulares finales y quedó en la última posición de la Copa Sudamericana, pese a la contundente eliminación vs. Atlético Nacional en la fase previa.