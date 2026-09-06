En Vivo 🔴 Deportivo Pereira Vs. Millonarios | Liga BetPlay II | Fecha 9

Luego de la salida de Fabián Bustos y la posterior derrota en el clásico ante Independiente Santa Fe durante la semana, Millonarios visita al Deportivo Pereira en el regreso de Alberto Gamero como entrenador del conjunto azul.

Tras la salida repentina del estratega argentino por roces con la directiva embajadora, el samario Alberto Gamero, ídolo de la institución embajadora, vuelve al banquillo del Ballet Azul con el objetivo de alcanzar el título de fin de año.

Deportivo Pereira, por su parte, espera empezar a sumar para no verse comprometido con el promedio del descenso el próximo año. Además, el cuadro matecaña espera, en el estadio Monumental de Palmaseca de Palmira, vencer a Millonarios y darle una alegría a la afición pereirana, que de a poco se repone de los daños causados por el terremoto.

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Desde las 6:10 de la tarde de este 6 de septiembre de 2026 comenzará a rodar la pelota en Palmaseca, donde el Matecaña oficiará como local en este partido.

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Posibles alineaciones

Deportivo Pereira: Juan Betancourth; Eber Moren, Sebastian Urrea, Sebastian Urrea, Tobias Bovone; Jorge Bermudez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre, Marco Pérez y Jhon Largacha. DT: Arturo Reyes.

Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Daniel Ruiz y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.