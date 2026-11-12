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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Expresidente de la liga de fútbol del Meta se defiende por permanencia en el cargo

Expresidente de la liga de fútbol del Meta se defiende por permanencia en el cargo

El también arquitecto rechazó los señalamientos sobre una supuesta estrategia para manejar la institución a través de otra persona.

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Fútbol
Foto: Flow, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Camilo Rosso, expresidente y actual gerente de la liga de fútbol del Meta, respondió a los cuestionamientos sobre las decisiones administrativas que llevaron al Ministerio del Deporte a dejar sin efectos una asamblea en la que se aprobaron modificaciones a los estatutos de la entidad. En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente defendió su gestión y explicó las razones por las que se adelantaron los cambios, en medio de las dudas sobre la legalidad del proceso y su continuidad al frente del organismo.

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Rosso aseguró que, desde su llegada a la Liga en 2015, encontró una institución con dificultades administrativas y financieras. Según relató, en ese momento había apenas 15 clubes afiliados, no existía un programa contable ni balances organizados y los registros de los jugadores se llevaban manualmente. También destacó que durante su administración se implementó el sistema Comet, se fortalecieron los cuerpos técnicos de las selecciones departamentales y se capacitó a más de 500 entrenadores en licencia C.

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Frente a los cuestionamientos sobre la permanencia en el cargo y las modificaciones estatutarias, el dirigente sostuvo que los estatutos anteriores estaban desactualizados desde 2012 y que fue necesario ajustarlos a las disposiciones vigentes. Explicó que el artículo 47 establece periodos de cuatro años para los integrantes del órgano de administración y contempla que el presidente pueda ser elegido hasta por dos periodos. Además, reconoció la decisión del Ministerio del Deporte, aunque insistió en que lo ocurrido fue un error de forma y no una maniobra para mantener el control de la liga.

"Es un error involuntario de forma lo que pasó ahoritica", manifestó.

Nueva presidenta de la liga

El arquitecto también rechazó los señalamientos sobre una supuesta estrategia para manejar la institución a través de otra persona y defendió a Diana Paola Vargas Llará, quien actualmente está al frente de la liga de fútbol del Meta y es la primera mujer en ocupar esa posición en el departamento. Rosso aseguró que cuenta con las capacidades profesionales para ejercer el cargo y destacó su formación como administradora de empresas y analista de video.

"Ella no es ningún acomodado de piedra, ella es una mujer capaz y lo va a demostrar a todo el país", concluyó.

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