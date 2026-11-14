FCF nombró a Hernando Buitrago como nuevo director encargado de la Comisión Técnica Arbitral

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este viernes 13 de noviembre que Hernando Buitrago asumirá provisionalmente la Dirección de la Comisión Técnica Arbitral, en medio de los cambios que ha enfrentado el arbitraje colombiano durante el segundo semestre del año.

En el mes de septiembre se dio la salida de Sebastián Restrepo tras permanecer apenas dos meses en la dirección y manifestar inconformidades con las condiciones en las que desempeñaba sus funciones.

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Ahora, a través de un comunicado oficial, la FCF confirmó que Buitrago comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata, aunque no cuánto tiempo permanecerá como encargado.

¿Quién es Hernando Buitrago, nuevo director encargado del arbitraje colombiano?

Buitrago cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano e internacional. Durante su carrera como juez profesional obtuvo la escarapela FIFA y dirigió encuentros de distintas competiciones, entre ellas la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y torneos juveniles organizados por la FIFA.



El exárbitro también forma parte de la Comisión Técnica Arbitral de la Conmebol, experiencia que fue destacada por la Federación al anunciar su llegada a la dirección del organismo colombiano.

En su comunicado, la FCF agradeció su disposición para asumir esta responsabilidad y resaltó su trayectoria y conocimiento del ámbito arbitral.

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Su nombramiento tiene carácter provisional, por lo que la Federación todavía deberá definir quién ocupará la dirección de manera permanente.

Los cambios que ha tenido la Comisión Técnica Arbitral de Colombia

La llegada de Buitrago representa un nuevo movimiento en la estructura del arbitraje nacional, después de las salidas de Ímer Machado y Sebastián Restrepo durante 2026.

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Machado dejó la dirección en junio, tras aproximadamente una década al frente del organismo. Posteriormente, Restrepo asumió el cargo en julio, pero presentó su renuncia el 29 de septiembre.

En su despedida, Restrepo señaló que su trabajo requería condiciones de autonomía técnica, respeto por los criterios profesionales y respaldo institucional. Al considerar que estas condiciones no estaban garantizadas, decidió apartarse de la dirección.

Su salida se dio en medio de los cuestionamientos por presuntas intervenciones en las designaciones arbitrales de la Liga BetPlay. La Federación rechazó públicamente esos señalamientos y aseguró que las decisiones sobre los nombramientos de los jueces corresponden a la Comisión Arbitral Nacional.

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Ahora, Buitrago asume la dirección técnica en un momento importante para el fútbol colombiano, con la Liga, la Copa y el Torneo BetPlay en sus fases finales.