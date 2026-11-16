Independiente Santa Fe confirmó que mantendrá inhabilitadas las tribunas norte y sur del estadio El Campín para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. La decisión responde a una sanción impuesta por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de la Alcaldía de Bogotá, por lo que el club no podrá vender abonos para estas localidades durante esta fase del campeonato.

A través de un comunicado oficial, el equipo bogotano anunció que próximamente comenzará la venta de abonos para los partidos de los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, aclaró que se mantendrán las restricciones de aforo y disponibilidad derivadas de la sanción vigente, que contempla la inhabilitación de las dos tribunas.



Cuál es la sanción

El 22 de agosto, en el estadio El Campín, durante el primer tiempo entre Santa Fe y el América de Cali se presentó una batalla campal entre los seguidores de ambos equipos, al punto de que las cámaras captaron a algunos de ellos con armas blancas, amenazándose, en el campo de juego.

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Por eso, ambos equipos recibieron sanciones por parte de la Dimayor y, en el caso del local, de la Alcaldía de Bogotá. Uno de los castigos para los cardenales es el cierre y restricción de las tribunas norte y sur para lo que resta del año 2026.

Enfrentamiento entre barras de Santa Fe y América en El Campín. Foto redes sociales.

El conjunto cardenal también informó que respetará las condiciones establecidas desde el inicio de la comercialización de los abonos para el semestre 2026-II. Esto significa que los aficionados que ya adquirieron su abono tendrán derecho a realizar la recarga correspondiente para los encuentros de los cuadrangulares de la liga, aunque deberán tener en cuenta las limitaciones de disponibilidad de localidades por la sanción.



El último partido del león

Santa Fe llega a esta instancia después de cerrar su participación en la fase todos contra todos con una victoria 0-2 frente a Internacional de Bogotá, en el partido correspondiente a la fecha 19. Emerson Rodríguez abrió el marcador al minuto 29 y Emmanuel Olivera amplió la ventaja al 65.



Tras el sorteo realizado por la Dimayor, Independiente Santa Fe quedó ubicado en el Grupo A, junto a Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Medellín. Por su parte, el Grupo B estará integrado por América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

Estadio El Campín de Bogotá. Foto: Blu Radio

De esta manera, el equipo capitalino comenzará su camino hacia la final en una fase en la que, además de enfrentar a tres rivales, deberá afrontar las restricciones de ingreso al estadio por la sanción que continúa vigente.