El Once Caldas consiguió llegar a la final de la Copa BetPlay tras protagonizar una remontada frente a Atlético Nacional, al empatar 2-2 en los 90 minutos y quedarse con el triunfo en la definición desde el punto penal. Una de las grandes figuras de la noche fue el arquero Joan Parra, quien atajó dos cobros y se convirtió en protagonista de la clasificación.

En entrevista con Blog Deportivo, el guardameta reveló que el equipo no había practicado los penales antes del partido y que su confianza en la preparación individual y el análisis de los rivales fueron determinantes para afrontar la tanda.

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El panorama para el conjunto de Manizales parecía complicado después de recibir dos goles en apenas tres minutos y terminar la primera parte con una desventaja de 2-0. Sin embargo, el equipo encontró respuestas en el camerino y, tras los ajustes del cuerpo técnico y los cambios realizados, logró reaccionar para igualar el marcador.

"Yo siempre confié, y creo que cuando nos hacen el segundo gol, yo no sé si en la cámara se ve, pero yo digo que dale, dale, que esto lo podemos empatar", contó Parra.



Tanda de penales

El arquero también explicó cómo afrontó la definición desde los once metros, en la que detuvo los remates de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano. Según relató, estudia a los cobradores, sus recorridos, la pierna hábil y las tendencias al momento de ejecutar. Para Parra, estos detalles, sumados a la intuición que se desarrolla durante el partido, pueden marcar la diferencia en una tanda de penales.



Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando el guardameta tomó la toalla, se limpió el rostro y bebió agua antes de uno de los cobros de Atlético Nacional, una acción que pudo interpretarse como una estrategia para aumentar la presión sobre el ejecutor. Parra explicó que buscaba aprovechar el contexto de la definición y jugar con la mente del rival, sin necesidad de provocarlo verbalmente.

"Siempre uno tiene que intentar de jugar con la mente del rival sin ser grosero", agregó.

[NAC 2 - 2 ONC]

PEN (3-4)



El sueño sigue vivo!!!⚽️

vamos por una nueva final @CopaBetPlay 🤍#SomosOnce pic.twitter.com/2Fp1hMJHp1 — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 18, 2026

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Un cerrojo en el arco

El buen momento de Joan Parra también se refleja en sus estadísticas y en su situación contractual. Durante la entrevista se destacó que acumula 121 atajadas en 2026, cifra que lo ubica entre los arqueros con más intervenciones en el fútbol colombiano, además de contar con un valor de mercado de 800.000 euros, según Transfermarkt.

El guardameta confirmó que tiene contrato con Once Caldas hasta 2028 y recordó que meses atrás tuvo opciones de salir a Millonarios y al fútbol mexicano. Ahora, con el equipo en la final de Copa y clasificado a los cuadrangulares de Liga, el objetivo es aprovechar el momento para buscar un título que la institución no consigue desde hace 16 años.