A partir de este 20 de noviembre se disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. Solo uno de ochos equipos en pelea podrá quedarse con la estrella de Navidad; sin embargo, el inicio de esta fase ha generado algunos comentarios de crítica hacia la organización.

El primer partido a disputarse será entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe a las 4:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un horario que no les gustó a los hinchas y criticaron por poner la primera fecha el viernes y sábado, dejando por fuera el domingo que eran mejor para la asistencia de los hinchas.

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Estos son los partidos de la primera fecha de cuadrangulares

Medellín vs. Santa Fe: viernes 20 de septiembre a las 4:30 de la tarde.

viernes 20 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Bucaramanga vs. América: viernes 20 de septiembre a las 6:35 de la tarde.

viernes 20 de septiembre a las 6:35 de la tarde. Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20 de septiembre a las a las 8:40 de la noche.

viernes 20 de septiembre a las a las 8:40 de la noche. Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21 a las 8:15 de la noche.

Fecha 1 cuadrangulares Liga BetPlay 2026 II. Foto: Dimayor

¿Por qué no se disputa Liga BetPlay el domingo?

De acuerdo con algunos periodistas, la razón va en “cuidar a los jugadores” por tiempo entre partidos y teniendo en cuenta los que se disputaron este martes por la Copa BetPlay, pues necesitas tres días para descansar.



Sin embargo, no tendría lógica debido a que por calendario el sábado-domingo les daba a los equipos entre 3 y 4 días de descanso que encajaban perfecto para que la segunda fecha se disputara miércoles-jueves, cumpliendo así el tiempo de reposo.

Por ahora, la razón concreta de parte de Dimayor sigue siendo un misterio y generando criticas entre los hinchas por el tiempo en que se programaron los partidos de los cuadrangulares finales.