Junior de Barranquilla anunció oficialmente la contratación del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien asumirá la dirección técnica del equipo para afrontar los próximos desafíos deportivos del club.

El estratega, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, llega al conjunto barranquillero con experiencia en el fútbol sudamericano e internacional, tras dirigir equipos de Uruguay, México, Colombia y Paraguay.

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¿Quién es Jorge Bava, el nuevo técnico del Junior?

Durante su carrera como entrenador, Bava ha estado al frente de Liverpool de Uruguay, Club León de México, Independiente Santa Fe de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay.

Uno de sus principales antecedentes es el palmarés conseguido con Liverpool de Uruguay, equipo con el que conquistó cinco títulos: el Torneo Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023 y el Campeonato Uruguayo 2023.

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Posteriormente, con Independiente Santa Fe obtuvo la Liga BetPlay Dimayor I-2025, mientras que en su paso por Cerro Porteño consiguió el Campeonato Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay 2025.

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En total, el nuevo director técnico del Junior de Barranquilla suma ocho títulos oficiales en su trayectoria como entrenador, una carta de presentación con la que llega a dirigir al equipo rojiblanco.

El cuerpo técnico que acompañará a Jorge Bava en Junior

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El cuerpo técnico que trabajará junto a Jorge Bava estará conformado por Bruno Piano, quien se desempeñará como asistente técnico; Mauricio Ferraro, como preparador físico; Marcelo Mayor, también como asistente técnico, y Mauro Di Donna, como videoanalista.

A través de su comunicado oficial, Junior le dio la bienvenida al entrenador uruguayo y a sus colaboradores, y les deseó éxitos en este nuevo reto profesional, con el objetivo de trabajar por las metas deportivas de la institución.