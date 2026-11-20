El camino para conocer a los dos equipos que jugarán en la primera división del fútbol colombiano el próximo año empieza a tomar forma. Sí habrá repechaje para definir el segundo ascenso a la máxima categoría, aunque los escenarios dependerán del resultado de la final del segundo semestre de la Primera B, que disputarán Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío.

De acuerdo con la explicación del periodista Jhon Jaime Osorio en Blog Deportivo, si el conjunto de Armenia se queda con el título del semestre, conseguirá el ascenso directo, pues también ocupa el primer lugar de la tabla de reclasificación. En ese escenario no será necesario disputar una final anual y el segundo cupo a la primera división se definirá mediante un repechaje entre Envigado y Real Cartagena.

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La presencia del equipo cartagenero en esa instancia se explica por su victoria 5-0, resultado que le permitió escalar posiciones en la reclasificación y superar a Envigado por diferencia de goles. Por eso, los aficionados de Real Cartagena estarán pendientes de la final entre Quindío y Boca, pues necesitan que el equipo cafetero se consagre campeón para mantener viva la posibilidad de disputar el repechaje por el ascenso.

Deportes Quindío. Foto: Dimayor

Sin embargo, si Boca Juniors gana la final del segundo semestre, el panorama cambiará. En ese caso sí se disputará una final anual entre el equipo vallecaucano y Envigado, campeón del primer semestre. El ganador de esa serie conseguirá el ascenso directo, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad en el repechaje, esta vez frente al Deportes Quindío. Real Cartagena quedaría sin posibilidades de llegar a la primera división.



De esta manera, la final entre Boca Juniors y Deportes Quindío será determinante para establecer cómo se repartirán los dos cupos disponibles en la máxima categoría. Mientras Envigado espera una victoria de Boca para tener dos oportunidades de ascender, Real Cartagena necesita que el título quede en manos del Quindío para enfrentarse al conjunto antioqueño en el repechaje.



Los que descendieron

Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba no jugarán el 2027 en la A, luego de perder la categoría con los resultados obtenidos este año.