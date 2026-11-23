El Deportivo Independiente Medellín se pronunció sobre la designación de Carlos Betancur como árbitro central del clásico de este miércoles, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, el cual el propio club catalogó como "un compromiso de gran importancia" para el equipo antioqueño "y para el fútbol colombiano".

A través de un comunicado, el DIM manifestó su satisfacción con el nombramiento del juez y expresó su confianza en que el equipo arbitral tendrá una actuación acorde con la trascendencia del encuentro.

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"Desde el Deportivo Independiente Medellín recibimos con agrado la designación del señor Carlos Betancur como árbitro central del clásico de este miércoles, un compromiso de la mayor importancia para nuestra institución y para el fútbol colombiano", señaló el club.

En su pronunciamiento, el poderoso también hizo un llamado a mantener un ambiente de respeto y tranquilidad alrededor del compromiso, destacando la importancia de preservar la confianza en las instituciones y en quienes hacen parte del fútbol.



"El fútbol necesita tranquilidad, respeto por las instituciones y confianza en quienes hacen parte de su desarrollo", agregó la institución, que aseguró que su atención está puesta en competir dentro del terreno de juego.

Finalmente, el Medellín manifestó su expectativa de que el arbitraje esté a la altura del clásico, en un partido que genera gran interés entre las aficiones de ambos equipos.

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¿Quién es Carlos Betacur, el árbitro designado para el clásico antioqueño por cuadrangulares?

Carlos Betancur, designado para el clásico de cuadrangulares en el Atanasio, nació el 17 de diciembre de 1981. Ha dirigido partidos de torneos locales e internacionales, incluyendo finales del fútbol profesional colombiano.

De acuerdo con los registros de BeSoccer, en el presente torneo local -el Clausura 2026-, Betancur, ha arbitrado en 7 oportunidades en Liga, con un saldo de 33 amarillas (casi 5 por partido en promedio) y ninguna roja. Además, este año, ha estado a cargo de 4 partidos de Copa Libertadores y dirigió la disciplina en 6 de Copa Sudamericana.