Atlético Nacional arrancó los cuadrangulares con pies izquierdo. Pese que el VAR y la Dimayor le dieron la razón al equipo verdolaga que la expulsión fue injusta, los hinchas no se sienten cómodos por cómo está jugando el equipo en los últimos partidos que, curiosamente, todos han sido contra Once Caldas, al cual no le ganó ninguno de los cuatro disputados.

Sin embargo, según el técnico Lucas González, la victoria no llegó fue por la expulsión de Felipe Marín y que le cambió toda la idea del partido, aunque, dicen las estadísticas, que el equipo que mejor efectividad de ataque tuvo fue el ‘Blanco Blanco’ de Manizales.

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“Hacer un análisis justo cuando acaba de terminar no es responsable. Es diferente jugar 11 contra 11, que 11 contra 10. Lo que te puedo decir es que, en la primera parte, el Once Caldas tocó cero veces el balón en el área. Me hubiera visto ver el partido cómo se hubiera desarrollado con 11 contra 11”, respondió el técnico, palabras que molestaron al hincha al comparar partidos anteriores en donde sí hubo 11 contra 11.

Lucas González // Foto: Dimayor

Este es el cuarto partido consecutivo contra el equipo de Manizales y en ninguno el equipo verdolaga consiguió la victoria, de hecho, uno de esos fue la eliminación en la semifinal de la Copa BetPlay, que fue un golpe que generó criticas en el proceso del técnico bogotanos en el cuadro paisa.



El cuadro verdolaga deberá recuperar la confianza de su hinchada en el próximo partido vs. Independiente Medellín por la segunda fecha de los cuadrangulares y poder acercarse al objetivo de disputar una nueva final en el fútbol colombiano y alcanzar la estrella de Navidad, uno de los objetivos más importantes del equipo.

El duelo se llevará a cabo este miércoles, 25 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.