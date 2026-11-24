La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay llega con uno de los partidos más esperados del fútbol colombiano: América de Cali vs. Deportivo Cali. Los dos equipos se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero, en una nueva edición del clásico vallecaucano, con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Ambos conjuntos comenzaron su camino en esta fase con un empate en la primera jornada, por lo que una victoria resulta fundamental para tomar ventaja en la tabla de posiciones y acercarse al objetivo de disputar la estrella de Navidad. En ese escenario, el clásico adquiere una importancia especial, pues ninguno puede darse el lujo de ceder terreno frente a uno de sus principales rivales.

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En la previa, América de Cali llega con cierto favoritismo, teniendo en cuenta el buen rendimiento que ha mostrado durante sus últimos compromisos. Sin embargo, Deportivo Cali buscará aprovechar la importancia de este enfrentamiento para dar un golpe de autoridad y conseguir un resultado que fortalezca sus posibilidades de avanzar a la final.

Vea América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY aquí

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del clásico vallecaucano a través de la señal de Blu Radio en los 89.9 FM. Además, el equipo de Blog Deportivo realizará un cubrimiento especial mediante el canal de YouTube de la emisora, con el minuto a minuto y los detalles de este compromiso correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares.



¿A qué horas juega América de Cali HOY vs. Deportivo Cali?

El compromiso entre América de Cali y Deportivo Cali está programado para este martes 24 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana).

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El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario que recibirá una nueva edición de uno de los clásicos con mayor tradición del fútbol colombiano.

Posibles alineaciones de América de Cali vs. Deportivo Cali

Estos serían los jugadores que podrían saltar al terreno de juego para disputar el clásico vallecaucano:

