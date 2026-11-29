Tras el empate entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional (1-1), el cuadro Deportivo Independiente Medellín querrá aprovechar la oportunidad de cerrar la tercera fecha como líder del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026.

El DIM recibirá a Once Caldas en el Atanasio Girardot este domingo, 29 de noviembre. De ganar en casa, el Poderoso escalará a la primera posición y se acercará al sueño de la gran final; sin embargo, el 'blanco blanco' está obligado a dañar la fiesta en el coloso de la 70 para seguir en la pelea hacia la clasificación del título.

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El duelo promete estar cargado de emociones y empatar no está entre las opciones de ambos equipos, teniendo en cuenta el resultado que se dio entre cardenales y verdolagas que dejó parejo todo el grupo.

Medellín vs. Once Caldas // Foto: X @DIM_Oficial @oncecaldas

Medellín vs. Once Caldas HOY: siga EN VIVO y online este duelo

Hinchas del Poderoso y del Blanco Blanco podrá disfrutar de este duelo totalmente gratis, online y EN VIVO con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio a través de la señal de 89.9 FM o en línea por el canal de YouTube, de la mano de todo un equipo de expertos y analistas.



¿A qué hora juega DIM HOY vs. Once Caldas por la Liga BetPlay?

Este duelo se encuentra programado para las 6:30 de la tarde (hora colombiana) de este domingo, 29 de noviembre. El duelo se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Posibles alineaciones de Medellín vs. Once Caldas