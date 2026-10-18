“Un desastre lo que ha hecho Sencia con El Campín”: fuertes críticas por el estado del estadio

El estado de la gramilla del estadio El Campín como consecuencia de los conciertos generaron en las últimas semanas un amplio debate que puso en el ojo del huracán a la empresa Sencia, la encargada de la administración y remodelación del recinto deportivo.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, Carlos González Puche, exdirigente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), generó fuertes cuestionamientos sobre el actuar de Sencia con el mantenimiento del estadio.

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El exfutbolista y abogado advirtió sobre los riesgos para los jugadores y las dificultades económicas que afrontan Millonarios y Santa Fe por la situación del escenario deportivo.

González Puche cuestionó la gestión de Sencia, empresa vinculada a la operación del estadio, y sostuvo que el uso comercial del recinto no puede estar por encima de las condiciones necesarias para disputar partidos de fútbol. También señaló que las afectaciones de la gramilla son un problema que, según él, se conoce desde hace años.



“Es un absoluto desastre lo que ha hecho Sencia con el Estadio El Campín. La explotación comercial que está usufructuando no se compadece con las condiciones que tienen que padecer los clubes de Bogotá y los aficionados para jugar en un campo de juego vergonzoso”, afirmó el exdirigente.

Los conciertos y el deterioro de la gramilla de El Campín

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Durante la conversación, González Puche explicó que las estructuras instaladas para proteger el césped de los conciertos no necesariamente evitan todos los daños. Según indicó, el peso que soporta la superficie y las afectaciones al drenaje pueden comprometer las condiciones del terreno de juego.

El exdirigente de Acolfutpro también recordó que el estadio funciona bajo un esquema de alianza público-privada y cuestionó los compromisos relacionados con el proyecto. En particular, mencionó los cambios en las versiones sobre su desarrollo y las promesas que, a su juicio, no se han cumplido.

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“Los conciertos son bien habidos, pero no en las condiciones en las que se están desarrollando, porque la función del estadio es desarrollar la actividad para la cual fue donado como un estadio para la práctica del fútbol profesional”, precisó.

Millonarios y Santa Fe, los más afectados

González Puche advirtió que el deterioro de El Campín y las dificultades para utilizarlo pueden tener consecuencias financieras para los dos principales clubes de Bogotá. En el caso de Santa Fe, mencionó su acuerdo de reorganización empresarial y la necesidad de mantener los ingresos para responder a sus acreedores.

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Sobre Millonarios, señaló que el equipo debe responder a sus abonados si no puede ofrecerles los partidos en el escenario previsto. También cuestionó la posibilidad de extender el calendario hasta enero, al considerar que podría afectar el descanso de los futbolistas.

“Esto está en riesgo, la continuidad económica de esos clubes, porque se ven gravemente afectados”, advirtió.

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Puche insistió en la necesidad de debatir la gestión del fútbol colombiano y los problemas de infraestructura deportiva. Además, expresó su expectativa de que la empresa cumpla los compromisos adquiridos con la ciudad.

“Esperemos algún día que Sencia cumpla con lo que se comprometió con los bogotanos”, concluyó González Puche.