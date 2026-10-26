Llueven críticas a Kevin Parra por respuesta a hinchas de Nacional: "Es puro fracasado"

Luego del duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional (1-0), Kevin Parra fue el centro de criticas por parte de los hinchas por haber fallado un tiro bajo el arco que pudo significar el empate del cuadro verdolaga en este choque de la Liga BetPlay.

Cientos de hinchas criticaron el nivel que ha mostrado, no solo en este partido, sino en los más recientes que ha tenido con el equipo y muchos comenzaron a pedir en redes que “le dieran menos minutos”, lo cual generó una reacción por parte del futbolista, pero que no fue la mejor, según miles de aficionados.

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“Todos los que tiran que yo no hay qué, que yo no hay cuánto, es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Cómo eran donde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno. Esos que tiran así que yo no hay qué, no se dejen llevar, no se dejen llevar”, dijo.

Soy graduado universitario, Soy un fracasado... Lo siento amigo el éxito es llegar y ser como Kevin Parra... pic.twitter.com/X8uDlGtmpD — Chaves (con S) (@chavescons2) October 26, 2026

Palabras que molestaron a los hinchas verdolagas, en especial, dicen, la manera despectiva en la que se refirió a los profesionales colombianos que no fueron futbolistas, pues “no son exitosos”, de acuerdo con las palabras del jugador de Atlético Nacional.



“Y yo soy una persona que cuando me critican gente que yo sí odio, no que ustedes saben que por erré un gol entonces ya todo el mundo quiere criticar por otras cosas, que cómo me he visto, que cómo tan. Los que sí se vieron el partido del Real Madrid hoy contra el Barcelona, o no, miren el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores, como así”, puntualizó.

Parra no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos partidos con la camiseta verdolaga, lo cual ha aumentado las criticas con los hinchas verdiblancos, a la espera de que pueda subir su nivel la recta final del campeonato.