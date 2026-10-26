En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Llueven críticas a Kevin Parra por respuesta a hinchas de Nacional: "Es puro fracasado"

Llueven críticas a Kevin Parra por respuesta a hinchas de Nacional: "Es puro fracasado"

El atacante de Atlético Nacional aseguró que "los fracasados se dedicaron a estudiar" , entre otros comentarios que generaron cientos de críticas en sus redes sociales.

Kevin Parra.jpg
Kevin Parra //
Foto: TikTok Kevin Parra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Luego del duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional (1-0), Kevin Parra fue el centro de criticas por parte de los hinchas por haber fallado un tiro bajo el arco que pudo significar el empate del cuadro verdolaga en este choque de la Liga BetPlay.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Cientos de hinchas criticaron el nivel que ha mostrado, no solo en este partido, sino en los más recientes que ha tenido con el equipo y muchos comenzaron a pedir en redes que “le dieran menos minutos”, lo cual generó una reacción por parte del futbolista, pero que no fue la mejor, según miles de aficionados.

Últimas noticias

Edwin Cardona, figura de Nacional en el clásico ante el DIM.
Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras el triunfo de Nacional ante el DIM en el clásico

Golazo de Edwin Cardona.jpg
Fútbol Colombiano

Edwin Cardona marcó golazo vs. Deportivo Pasto: así fue el remate desde mitad de cancha

Publicidad

“Todos los que tiran que yo no hay qué, que yo no hay cuánto, es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Cómo eran donde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno. Esos que tiran así que yo no hay qué, no se dejen llevar, no se dejen llevar”, dijo.

Palabras que molestaron a los hinchas verdolagas, en especial, dicen, la manera despectiva en la que se refirió a los profesionales colombianos que no fueron futbolistas, pues “no son exitosos”, de acuerdo con las palabras del jugador de Atlético Nacional.

“Y yo soy una persona que cuando me critican gente que yo sí odio, no que ustedes saben que por erré un gol entonces ya todo el mundo quiere criticar por otras cosas, que cómo me he visto, que cómo tan. Los que sí se vieron el partido del Real Madrid hoy contra el Barcelona, o no, miren el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores, como así”, puntualizó.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Parra no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos partidos con la camiseta verdolaga, lo cual ha aumentado las criticas con los hinchas verdiblancos, a la espera de que pueda subir su nivel la recta final del campeonato.

Relacionados

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad