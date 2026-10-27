Daniel Torres celebra 400 partidos con Santa Fe: "Es especial estar en un club que amo"

Daniel Torres alcanzó una cifra especial en su carrera profesional al superar los 400 partidos con la camiseta de Independiente Santa Fe. El mediocampista habló con Blog Deportivo sobre lo que representa este logro, las claves de su vigencia en el fútbol y el sentimiento que lo mantiene ligado al equipo bogotano.

El futbolista reconoció que llegar a esta cantidad de encuentros es un motivo de orgullo, aunque aseguró que en ocasiones no es plenamente consciente de la dimensión de la cifra. Según explicó, mantenerse disponible durante tantas temporadas ha sido fundamental para alcanzar este registro, especialmente por haber contado con la bendición de evitar lesiones que le impidieran competir con regularidad.

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“Es una honra que uno puede recibir también, el poder participar en esa cantidad”, manifestó.

Torres también destacó que su continuidad no depende únicamente de la fortuna física, sino de la disciplina, la preparación y el cuidado personal. El volante explicó que, a lo largo de su trayectoria, ha procurado vivir para su profesión, apoyado en su fe y en la responsabilidad de aprovechar cada oportunidad que recibe. Para él, representar a Santa Fe tiene un significado especial, pues sigue disfrutando de su trabajo y de la posibilidad de vestir la camiseta del equipo que ama.



“Tengo el privilegio y es poder jugar al fútbol, disfrutar de ello, y pues también especial poder estar en un club que amo y que disfruto también cada vez que puedo vestir la camiseta”, afirmó.



La experiencia para seguir vigente

A sus 400 partidos con Santa Fe, el jugador también explicó cómo la experiencia le ha permitido comprender mejor las exigencias del mediocampo, una posición que demanda un importante desgaste físico. Aunque reconoció que los años ayudan a mejorar la ubicación y a administrar los esfuerzos durante los encuentros, señaló que el fútbol actual exige mantener una preparación constante.

“No le bajo al trabajo”, aseguró, al explicar que, incluso cuando no disputa los 90 minutos, procura compensar esa carga con entrenamientos adicionales para conservar el ritmo competitivo.

Daniel Torres llega a 400 partidos con Santa Fe X: @SantaFe

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Sufrida victoria contra Bucaramanga

Finalmente, Torres se refirió al presente deportivo del conjunto cardenal luego de la sufrida victoria 2-1 ante el Bucaramanga, lo que lo ubica en la cuarta casilla con 28 puntos, muy cerca de clasificar a los cuadrangulares. El mediocampista señaló que la ambición de Santa Fe es luchar por los títulos de la copa y liga.

También habló sobre las condiciones de la grama de El Campín, que, según relató, tenía arena durante el último partido. Incluso contó que sufrió un movimiento que le generó dolor en la rodilla, pero que, afortunadamente, no terminó en una lesión.