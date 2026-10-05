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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video: Daniel Torres terminó sangrando tras ser agredido con una moneda en Itagüí

Video: Daniel Torres terminó sangrando tras ser agredido con una moneda en Itagüí

El mediocampista fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico ante el fuerte sangrado. Ni el DIM ni Dimayor se han pronunciado al respecto.

Daniel Torres fue agredido vs. DIM.jpg
Daniel Torres fue agredido vs. DIM ///
Foto: transmisión Win
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Nuevamente la violencia en un estadio se llevó el protagonismo de un partido de la Liga BetPlay. Esta vez, la víctima fue Daniel Torres, de Santa Fe, durante el duelo vs. Deportivo Independiente Medellín (DIM) por la fecha 13 en el estadio Ditaires en Itagüí.

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Fue al minuto 75’, Torres se disponía a salir del terreno de juego por Kilian Toscan tras decisión del técnico Pablo Repetto, pero al llegar a la banda recibió un impacto con una moneda en la parte alta de su nariz, lo cual le generó un fuerte sangrado en el rostro.

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Daniel Torres fue atendido por el cuerpo médico, pero durante la transmisión se pudo ver el fuerte sangrado que esta situación le generó. El árbitro tuvo que detener el partido por varios minutos, mientras el mediocampista recibía atención y mientras esperaba el aval de las autoridades.

“Le tiraron un proyectil, una moneda que lo cortó, por suerte no le pegó en la vista. Esas cosas no deberían pasar. Es lamentable, no pasó a mayores, fue una herida importante, no sé si le pondrán puntos… Qué puedo decir, tal vez fue una sola persona sola, un inadaptado de todo un estadio. Daniel jugó acá, muchos años, pero ahora le toca esta camiseta. Ojalá se tomen medidas para cortar con todo esto, que analicen y corten con eso que no le hace bien a nadie”, fueron las palabras de Repetto en rueda de prensa sobre lo sucedido.

Ni el DIM ni Dimayor se han pronunciado respecto, pero muchos esperan se tome algún tipo de correctivo tras lo sucedido.

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El duelo terminó con victoria para Santa Fe (1-0), que sigue sumando puntos para meterse en los ocho y poder disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Ahora, los cardenales deberán esperar hasta el 14 para el próximo duelo de liga vs. Jaguares en El Campín.

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