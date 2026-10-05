¿Por qué Atlético Nacional no jugará contra el Tolima en el Atanasio Girardot?

El próximo jueves, 8 de octubre, Atlético Nacional se enfrentará al Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay en el estadio de Itagüí, un sitio alejado del Atanasio Girardot, debido a que el coloso de la 70 no estará disponible para el cuadro verdolaga para esta fecha.

¿Por qué Atlético Nacional no puede jugar en el Atanasio?

El estadio Atanasio Girardot no estará disponible no solo para Atlético Nacional, sino tampoco para el Deportivo Independiente Medellín (DIM) debido a que desde inicio de este mes el sitio quedó apartado por parte de Páramo Presenta, reconocida promotora de conciertos, para llevar a cabo el EDC Colombia, un famoso evento de electrónica.

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No solo la realización del CORE ha sido crucial en este auge por este sector en Colombia, sino que, por primera vez, el país será sede de uno de los festivales más importantes a nivel mundial: Electric Daisy Carnival (EDC), el cual se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, demostrando, además, que la capital de Antioquia se volvió referente para este tipo de espectáculos.

Llega el EDC a Colombia este 2026 // Fotos: AFP / Páramo Presenta

¿Qué pasará con los abonados de Nacional?

A raíz de este duelo, que inicialmente estaba en el programa de abonados, el club buscó una alternativa y será pasar el compromiso vs. DIM por cuartos de final de la Copa BetPlay como parte del paquete y para este solo habrá boletería suelta.



“Como reconocimiento a nuestros abonados y en compensación por la imposibilidad de asistir al encuentro frente a Deportes Tolima con su abono, Atlético Nacional les otorgará, sin ningún costo, su entrada y ubicación habitual para el partido frente a Independiente Medellín, correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026”, indicó el club.

Una alternativa que ha sido aplaudida por la afición, esperando que se sigan haciendo este tipo de cosas.

Atlético Nacional venció al Junior // Foto: X @nacionaloficial