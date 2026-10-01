El futbolista del duelo entre Nacional y Junior que llamó la atención en la Premier League

La victoria 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla dejó buenas sensaciones en el conjunto verdolaga, tanto por el resultado como por el rendimiento de varios de sus jugadores, pese a las ausencias que el equipo ha acumulado en los últimos días por cuenta de las lesiones.

Sin embargo, hubo un futbolista que concentró especialmente las miradas y no fue James Rodríguez. Aunque el mediocampista tuvo un buen partido, el protagonismo también estuvo en Néider Parra, joven central de Atlético Nacional que despertó el interés de varios agentes y clubes del fútbol europeo, principalmente de la Premier League.

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Así lo dio a conocer el periodista Julián Capera, de Blog Deportivo de Blu Radio, quien confirmó la presencia de representantes de equipos europeos en el estadio Atanasio Girardot para seguir de cerca al defensor verdolaga y evaluar la posibilidad de incorporarlo en un próximo mercado de fichajes.

“Anoche en el estadio Atanasio Girardot hicieron presencia scouts de Premier League y Serie A haciendo seguimiento a Néider Parra”, indicó Capera. Según información conocida por personas cercanas al club, la mayoría de los representantes presentes serían de equipos ingleses, que han mostrado interés por el rendimiento que viene teniendo el defensor colombiano.



Néider Parra // Foto: @nacionaloficial

¿Quién es Néider Parra, el joven defensa de Atlético Nacional?

Con apenas 21 años, Néider Parra se ha convertido en una de las alternativas de Atlético Nacional para conformar su línea defensiva y ha comenzado a ganarse un lugar en el equipo.

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El central ha respondido a la confianza recibida y, tras la salida de Simón García, aparece como una de las opciones para acompañar a William Tesillo en la defensa verdolaga. Su irrupción incluso ha llevado a algunos hinchas a compararlo con Dávinson Sánchez, quien también se formó en Atlético Nacional y dio el salto al fútbol europeo a temprana edad.

Parra mide 1,92 metros y se caracteriza por su presencia física, capacidad para salir jugando desde el fondo y condiciones en los duelos individuales y el juego aéreo. Estas características le han permitido convertirse en una alternativa importante para el cuerpo técnico de Lucas González.

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Desde su debut en marzo de 2026, el defensor ha ido adquiriendo mayor protagonismo. Hasta el momento, acumula seis partidos como titular y dos apariciones ingresando desde el banco de suplentes, cifras que evidencian el crecimiento que ha tenido dentro de la plantilla de Atlético Nacional.

Su evolución ya trasciende el fútbol colombiano: el seguimiento de scouts de clubes de la Premier League y la Serie A abre la posibilidad de que Néider Parra pueda convertirse en uno de los próximos defensores jóvenes del fútbol colombiano en despertar interés en Europa.