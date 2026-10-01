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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Mackalister Silva habla sobre la pancarta de hinchas de Medellín a Cuadrado

Mackalister Silva habla sobre la pancarta de hinchas de Medellín a Cuadrado

"Hoy nos visita Judas, el traidor", decía la pancarta que extendió la hinchada del DIM en referencia a su canterano.

David Mackalister Silva habla de pancarta sobre Cuadrado.
David Mackalister Silva habla de pancarta sobre Cuadrado.
Fotos: redes sociales y Millonarios
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

David Mackalister Silva se refirió al recibimiento que tuvo Juan Guillermo Cuadrado por parte de los hinchas de Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot y a la pancarta que apareció durante el partido. El referente de Millonarios consideró que este tipo de situaciones hacen parte del ambiente del fútbol, siempre que no trasciendan hacia una agresión.

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"Si te hablo como jugador me dolería, pero si te hablo como hincha, hace parte del fútbol y hace parte de eso", explicó Mackalister Silva en diálogo con Blog Deportivo.

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El mediocampista también hizo énfasis en que existe una diferencia entre las expresiones de una hinchada y cualquier acto de violencia contra un jugador.

"Después de que no haya una agresión, creo que escuché a Juan Felipe en algún momento decir eso, y hace parte, hace parte del fútbol y hace parte de lo que nosotros tenemos que llevar y con lo que tenemos que aprender a sortearlo", manifestó.

Silva, quien ha vivido diferentes episodios de tensión dentro de las canchas del fútbol colombiano, destacó además la manera en que Cuadrado afrontó el ambiente que encontró en el Atanasio Girardot. El jugador de Millonarios aseguró que, pese al contexto, el exfutbolista de Juventus e Inter de Milán mostró tranquilidad y experiencia.

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"No, estaba más nervioso yo. No, la verdad que es un jugador que así como habla y como vive es como persona. Es una persona muy, muy tranquila", relató Mackalister, quien contó que en los momentos que ha podido compartir con Cuadrado ha percibido precisamente esa personalidad.

Juan Guillermo Cuadrado, presentado con Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado, presentado con Millonarios
Foto: Blu Radio

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El referente del conjunto embajador agregó que Cuadrado logró transmitir seguridad durante un encuentro que podía resultar incómodo por las manifestaciones de los aficionados del DIM.

"Nos transmitió su seguridad y su experiencia, que creo que lo hizo notar en un ambiente un poco hostil para él. Y nada, creo que la sacamos adelante", señaló Silva.

Aclaración sobre hinchada del Tolima

Durante la entrevista, Mackalister también aprovechó para aclarar sus declaraciones sobre un episodio que protagonizó años atrás en Ibagué, cuando un hincha ingresó al campo y agredió a Daniel Cataño. El futbolista explicó que sus críticas estaban dirigidas exclusivamente contra esa persona y no contra toda la afición del Deportes Tolima.

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"Nunca quise hablar de la hinchada de Ibagué, sino de esa persona que estaba haciendo quedar mal a una excelente hinchada como lo es la de Ibagué", afirmó.

Finalmente, el capitán de Millonarios habló sobre el momento deportivo del equipo tras el regreso de Alberto Gamero y reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, especialmente en la defensa de las acciones de pelota quieta.

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