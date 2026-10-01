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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Se bañaban con totuma": los cambios que han sorprendido a Luis Fernando Suárez en el Tolima

"Se bañaban con totuma": los cambios que han sorprendido a Luis Fernando Suárez en el Tolima

Después de más de 20 años, el seleccionador regresó al pijao para reemplazar a Sebastián Oliveros.

Luis Fernando Suárez, técnico del Tolima
Luis Fernando Suárez, técnico del Tolima
X: @cdtolima
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Luis Fernando Suárez regresó al Deportes Tolima después de 24 años y se encontró con una institución muy diferente a la que dirigió a comienzos de siglo. El técnico, que asumió el equipo en medio del campeonato, recordó las condiciones en las que trabajaba durante su primera etapa y resaltó la evolución que ha tenido el club con el paso del tiempo.

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En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador recordó que en aquella época el equipo tenía importantes limitaciones para desarrollar sus entrenamientos.

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“Hace 24 años nosotros íbamos a entrenar en algunos lugares que eran muy complicados hacerlo. Nos tocó que los jugadores se cambiaran en cualquier parte, en un descampado al lado de un camión, y se tenían que bañar, bueno, cambiar, sentarse ahí, bañarse con una manguerita y con un totuma”, recordó el entrenador, quien destacó que, pese a esas dificultades, el grupo tenía una gran disposición para trabajar.

Luis Fernando Suárez con el Tolima
Luis Fernando Suárez con el Tolima
X: @cdtolima

Suárez también destacó el crecimiento de la infraestructura del Deportes Tolima y puso como ejemplo la actual sede deportiva, las canchas y las obras que se adelantan en el área administrativa. Para el técnico, esta transformación explica en parte el protagonismo que el club ha adquirido en el fútbol colombiano.

“Por esa razón hoy se puede hablar de títulos, y por esa razón se puede hablar de que es un equipo que de verdad se puede pensar en que hay que tenerlo en cuenta como uno de los grandes también”, afirmó.

Actualidad del Deportes Tolima

En lo deportivo, el entrenador aseguró que encontró “muy buen material, muy buenos jugadores”, pero consideró necesario modificar algunos aspectos del grupo después de un periodo que calificó como complicado. Suárez explicó que su intención no es empezar desde cero, sino recuperar objetivos como volver a disputar la Copa Libertadores y mantener al Tolima como protagonista.

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El nuevo técnico también señaló que primero busca que los futbolistas recuperen confianza y alegría, para posteriormente introducir de manera gradual sus propias ideas de juego.

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“Ellos ya saben y se sienten bien jugando de la manera como están jugando, pero creo que el tinte mío lo voy a ir colocando poco a poco”, explicó el entrenador, quien además destacó la importancia de rodearse de un cuerpo técnico con experiencia y juventud para afrontar este nuevo capítulo al frente del Deportes Tolima.

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