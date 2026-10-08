Caso Daniel Torres: Dimayor resalta "precedente importante" para acabar violencia en estadios

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) resaltó como un “precedente importante” la identificación de los presuntos responsables de la agresión sufrida por Daniel Torres durante un partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. El organismo rechazó los hechos de violencia que se han presentado en diferentes escenarios deportivos del país y respaldó las acciones emprendidas para identificar a los aficionados involucrados en el lanzamiento de objetos contra el jugador.

De acuerdo con la Dimayor, este caso tiene una particularidad al tratarse de la primera vez que, en un hecho de esta naturaleza, fueron identificados los presuntos responsables de una agresión contra un futbolista. Tras lo ocurrido, Daniel Torres presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, proceso que cuenta con el acompañamiento de Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y la propia Dimayor.

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“Este hecho marca un precedente importante en la lucha contra la violencia en el fútbol”, señaló el organismo.

#OBSERVE. Daniel Torres, jugador de Indep/Santa Fe, fue herido en su nariz por una moneda lanzada desde la tribuna occidental durante el juego en Itagüí (Antioquia). Ante lo ocurrido, en las últimas horas circula video que logró captar al desadaptado agresor que lanzó el objeto. pic.twitter.com/yOiVCP1zGU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 7, 2026

Ante esto, en Blog Deportivo se explicó que el Medellín puede utilizar sus mecanismos de identificación para determinar quiénes participaron en este tipo de conductas y aplicar el derecho de admisión, impidiendo que los involucrados vuelvan a ingresar al estadio o adquirir entradas.



La denuncia ante la Fiscalía, entretanto, permitirá establecer quién fue el responsable directo de la agresión contra Torres y determinar las consecuencias penales que correspondan.

Vale recordar que el Medellín publicó en su página web fotos e imágenes de los sospechosos que están implicados en este caso, pues en las imágenes aparecen varias personas lanzando objetos.

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Entretanto, la Dimayor hizo un llamado a las autoridades judiciales, de Policía y administrativas para que actúen con rigor y celeridad frente a este tipo de comportamientos. El organismo sostuvo que quienes cometan actos vandálicos dentro de los estadios deben responder ante las autoridades competentes y pidió a los clubes continuar trabajando en la identificación de los responsables.

Finalmente, la Dimayor reiteró que los estadios deben ser espacios para las familias y los seguidores que viven el deporte como una celebración colectiva. El caso Daniel Torres, de acuerdo con la entidad, representa una oportunidad para fortalecer las acciones contra la violencia y enviar el mensaje de que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol profesional colombiano.