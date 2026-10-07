El DIM avanza en identificación de hinchas que habrían lanzado objetos a la cancha en Ditaires

Independiente Medellín informó avances en la identificación de algunos de los asistentes que, presuntamente, lanzaron objetos hacia la pista atlética durante el partido contra Santa Fe, disputado el lunes 5 de octubre, tras el cual terminó herido en su rostro Daniel Torres, jugador del equipo 'cardenal y ex futbolista del DIM.

Los hechos ocurrieron en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, donde algunos elementos fueron arrojados desde las tribunas hacia la cancha, e incluso uno de ellos impactó en el rostro del futbolista Daniel Torres, de Santa Fe.

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El DIM señaló que continúa recopilando información para determinar quiénes estuvieron involucrados en estos comportamientos y fortalecer las medidas de seguridad dentro del escenario deportivo.

Según el club, la identificación de los presuntos responsables busca contribuir a que el estadio sea un espacio seguro para todos los asistentes y evitar que estas conductas terminen afectando a la mayoría de hinchas.



El Independiente Medellín destacó que sus seguidores, en su gran mayoría, mantienen un comportamiento ejemplar durante los partidos y aseguró que trabaja para preservar la convivencia en los escenarios deportivos.

¿Qué se sabe de la agresión a Daniel Torres en Ditaires?

La información obtenida durante el proceso de identificación será entregada a las autoridades competentes, que deberán adelantar los procedimientos correspondientes y determinar las medidas que haya lugar, de acuerdo con la legislación vigente.

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Además, el club confirmó que el jugador Daniel Torres instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos registrados durante el compromiso frente a Santa Fe.

Hincha que abría arrojado objetos a la cancha durante partido en Ditaires. Foto: Independiente Medellín.

El DIM indicó que acompañará el proceso y colaborará con la ampliación de la denuncia, para lo cual aportará la información recopilada durante la identificación de los presuntos responsables.

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El objetivo de la institución es que las autoridades puedan esclarecer lo ocurrido en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí y establecer las responsabilidades correspondientes por el lanzamiento de objetos.

Finalmente, Independiente Medellín anunció que continuará implementando herramientas para reforzar la seguridad y la convivencia, entre ellas, el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio.

El club reiteró que su propósito es avanzar hacia un fútbol más seguro, en el que las familias, los jugadores y todos los protagonistas puedan disfrutar de los partidos sin poner en riesgo su integridad.