Santa Fe se pone la "10" para que la hinchada acompañe en Tunja la final femenina

Luego de varias horas de incertidumbres y de expresar su molestia por no poder usar El Campín, Independiente Santa Fe se puso la "10" para que sus hinchas puedan acompañar masivamente al equipo femenino para la final ida de la Liga BetPlay contra el Deportivo Cali.

El club anunció que dispondrá de buses para facilitar el desplazamiento de sus seguidores a Tunja y que el ingreso al estadio La Independencia será gratuito, aunque con aforo limitado.

El partido entre Santa Fe y Deportivo Cali se jugará este miércoles, 23 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el estadio La Independencia de Tunja, escenario definido por la Dimayor después de la controversia generada por la disponibilidad de El Campín para esta fecha. Ante esta situación, el cuadro cardenal decidió implementar medidas para facilitar la presencia de su hinchada en la primera final.

"Las circunstancias nos obligan a jugar lejos de nuestra casa, pero no van a impedir que las leonas sientan el respaldo de su gente en una final que se ganaron en la cancha", señaló Santa Fe en su comunicación oficial.



Además de los buses que serán dispuestos para el desplazamiento desde Bogotá, Santa Fe confirmó que los aficionados podrán ingresar gratuitamente al partido, sujeto al aforo disponible. El conjunto capitalino anunció que durante la tarde entregará información relacionada con los puntos y condiciones de salida de los buses, el ingreso al estadio y los demás aspectos logísticos.

Santa Fe no tendría El Campín para la final ante Cali. Daniel Garavito, jugadora de Santa Fe. Foto @LeonasSantaFe

La decisión llega después de que la Dimayor confirmara que la final de ida no se disputaría en El Campín. El organismo explicó que Santa Fe no había informado previamente sobre una restricción de disponibilidad del escenario para el 23 de septiembre y que tampoco había recibido una comunicación del actual arrendatario que advirtiera sobre dicha situación.

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Santa Fe, por su parte, expresó su "profunda preocupación" por la administración y programación de El Campín y sostuvo que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá no deberían ser considerados una actividad secundaria frente a otros eventos. El club también cuestionó que la información sobre los trabajos de mantenimiento del escenario se hubiera conocido apenas el 21 de septiembre.

Ahora, con la final confirmada en Tunja, Santa Fe busca trasladar el respaldo de sus seguidores hasta Boyacá.

"Si no podemos jugar la final en nuestra casa, llevaremos nuestra casa hasta Tunja", manifestó el club, que destacó además que el partido representa una oportunidad para respaldar el crecimiento del fútbol femenino y acompañar a las leonas que llegaron a la definición después de ganarse en la cancha el derecho a disputar la final.

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