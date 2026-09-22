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Confirman estadio para final de Santa Fe vs. Cali por la liga femenina

Se mantiene el horario y la fecha para los primeros 90 minutos de la final femenina.

Santa Fe Deportivo Cali jugarán la final de la liga femenina.
Santa Fe vs. Deportivo Cali jugarán la final de la liga femenina.
Fotos: @LeonasSantaFe - @CaliFemenino
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali ya tienen escenario definido para disputar el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2026. La DIMAYOR confirmó que el encuentro se jugará este miércoles 23 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja, luego de que surgiera una controversia por la disponibilidad de El Campín para la fecha inicialmente prevista.

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La decisión fue anunciada por la DIMAYOR, que explicó que la programación de sus competencias se realiza con base en la disponibilidad de los escenarios deportivos reportada por los clubes afiliados. Según el organismo, Independiente Santa Fe nunca informó que el estadio Nemesio Camacho El Campín no estuviera disponible para el 23 de septiembre y, a su vez, el club bogotano tampoco había recibido una notificación del actual arrendatario sobre una restricción de uso para esa fecha.

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La DIMAYOR señaló que, bajo esas condiciones y en coordinación con los dos equipos finalistas, procedió a programar los partidos de la serie definitiva de la Liga Femenina. Sin embargo, posteriormente se conoció la situación relacionada con el escenario bogotano, por lo que el organismo anunció la reprogramación del partido de ida y su traslado a Tunja.

En su comunicado, la DIMAYOR reconoció que El Campín es un escenario multipropósito en el que deben coexistir actividades deportivas y espectáculos culturales. No obstante, sostuvo que el principal escenario deportivo de Bogotá debería garantizar la realización de competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional, a la que calificó como el máximo evento del fútbol femenino nacional.

Santa Fe, por su parte, manifestó su "profunda preocupación" por la forma en que actualmente se administra y programa El Campín. El club aseguró que respeta la realización de conciertos y otros eventos, pero cuestionó que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá sean tratados como una actividad secundaria dentro de la programación del escenario.

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El conjunto cardenal también afirmó que el marco contractual establece que el concesionario debe hacer su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, ante un conflicto de fechas, revisar los calendarios de DIMAYOR y CONMEBOL, además de notificar oportunamente al club y coordinar alternativas. Según Santa Fe, esa obligación no se cumplió adecuadamente, debido a que no recibió con anticipación la comunicación sobre la situación de El Campín.

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El club bogotano sostuvo que desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina existía una alta posibilidad de que uno de los equipos de la capital llegara a la final. Esa posibilidad, agregó, era todavía más evidente después de confirmarse la semifinal entre Santa Fe y Millonarios, por lo que consideró "insólito e inadmisible" que apenas el 21 de septiembre se informara sobre trabajos de mantenimiento en la cancha de El Campín.

De esta manera, las Leonas deberán afrontar como visitantes el primer partido de la final ante Deportivo Cali, pese a que Santa Fe había ganado en la cancha el derecho a disputar esta instancia como local. El encuentro de ida quedó confirmado para este miércoles 23 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja, mientras la situación generó un fuerte reclamo del club por la imposibilidad de jugar la definición en El Campín junto a sus hinchas.

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